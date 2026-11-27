أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، برئاسة عبد الناصر القزاز رئيس المركز، عن إجراء غلق جزئي وتحويل مسار الحركة المرورية بمنطقة التقاطع بشارع الدلتا بجوار المحور بمدينة المحمودية، اليوم الجمعة، لتنفيذ أعمال تركيب خط مياه.

وأوضحت الوحدة المحلية أن الأعمال ستستمر لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمدينة.

​وحرصًا على تيسير الحركة المرورية وتجنب حدوث أي تكدسات أو اختناقات، ناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية المواطنين وقائدي المركبات المتجهين إلى شارع الدلتا ضرورة استخدام مسارات بديلة خلال فترة تنفيذ الأعمال، والالتزام الكامل بالتعليمات المرورية واتباع اللوحات الإرشادية والمسارات المحددة لحين الانتهاء من تركيب الخط وإعادة فتح الطريق بشكل طبيعي.