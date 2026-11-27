تابع محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، التجهيزات الجارية لمقر معسكر الإيواء بمركز التنمية الشبابية بالخارجة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 178، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والقطاعات المشاركة بالمشروع.



مجمع مخيمات الإيواء والخدمات الإدارية والطبية

ونقل نائب المحافظ تحيات وتقدير محافظ الوادي الجديد لكافة الجهات المشاركة، مثمنًا جهود التنسيق والتعاون المبذولة في تجهيز معسكر الإيواء، مؤكدًا أهمية التأكد من الجاهزية الفعلية للمعدات والمنشآت؛ لاختبار كفاءة منظومة الاستجابة وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.

وتضمنت المتابعة تفقد مجمع مخيمات الإيواء والخدمات الإدارية والطبية ومرافق الإعاشة والخدمات، إلى جانب الوقوف على جاهزية المستشفى الميداني ووحدات تقديم الخدمات الحكومية والبريدية والمصرفية؛ بما يضمن توافر الاحتياجات الأساسية وتقديم أوجه الرعاية المتكاملة للمضارين في حالات الطوارئ