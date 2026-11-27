كشفت حملة تفتيشية موسعة بمدينة الغردقة عن مخالفات تتعلق بسلامة الأغذية والاشتراطات الصحية داخل عدد من المحلات والمطاعم والكافيهات بحي شمال، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط منتجات غذائية تغيرت خواصها الطبيعية، وإعدام كميات من اللحوم والألبان والجبن بسبب سوء التخزين وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تفتيش 8 محلات ومطاعم وكافيهات

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبناءً على قرار اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة رقم 202، في إطار تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والصحية.

وشارك في الحملة ممثلون عن هيئة سلامة الغذاء، وهيئة حماية المستهلك، ومديرية الشؤون الصحية، وهيئة السلامة والصحة المهنية، وقسم البيئة بحي شمال، وإدارة تراخيص المحلات، تحت إشراف المشرف العام على اللجان بالمدينة.

منتجات غذائية غير صالحة ومحاضر للمخالفين

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط منتجات متنوعة شملت هوهوز وتورتا وتوينكز وبسكويت ومخبوزات، بعد التأكد من تغير خواصها الطبيعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما جرى إعدام كميات من اللحوم المجمدة والكفتة واللانشون، إلى جانب الجبن والألبان، نتيجة سوء التخزين وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لمنع وصولها إلى المواطنين وحماية الصحة العامة.

وفيما يتعلق بالمخالفات الإدارية، حررت الحملة محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرًا لعدم توافر الشهادات الصحية، فضلًا عن توجيه إنذار بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

تنبيهات لاستكمال التراخيص واستمرار الحملات

وشملت الإجراءات تنبيه عدد من المنشآت إلى ضرورة مراجعة حي شمال لاستكمال التراخيص والمستندات المطلوبة، والالتزام بالضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.

وأكد رئيس مدينة الغردقة استمرار الحملات الرقابية على المحلات والمطاعم والكافيهات بمختلف مناطق المدينة، لمراجعة سلامة المنتجات الغذائية، وضبط المخالفات، وحماية حقوق المستهلكين.