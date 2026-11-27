تجري سنغافورة محادثات نشطة مع الولايات المتحدة لضمان استمرار حصولها على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل تشديد واشنطن المتزايد لضوابط تصدير أشباه الموصلات.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن نائب رئيس الوزراء السنغافوري، غان كيم يونغ، قوله إن الحكومة تتابع عن كثب القيود الأمريكية الصارمة التي تستهدف منع وصول التكنولوجيا الحيوية إلى الصين عبر وسطاء، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز أطرها التنظيمية لمنع إعادة التصدير بصورة غير مشروعة.

وتأتي هذه المحادثات وسط تقارير تشير إلى تعليق مؤقت لشحنات بعض الخوادم المتقدمة من جانب شركات عالمية إلى عدة دول في جنوب شرق آسيا، فيما تسعى سنغافورة إلى تأمين احتياجات قطاع التكنولوجيا المحلي، وحماية طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بالقوانين الدولية.