وجه محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم بضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من جميع أعمال رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير أو تأخير في معدلات الإنجاز.

وكلف المحافظ بتكثيف المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات أو معوقات قد تواجه سير العمل أولًا بأول، مع التأكيد على إجراء جميع الاختبارات الهندسية اللازمة لضمان استدامة كفاءة الطرق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، بدأت أعمال رصف طريق «قلمشاه/قلهانة»، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري 2026/2027، في إطار خطة المحافظة لتيسير حركة النقل والمواصلات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويشمل القطاع الأول من الطريق رصف المنطقة الممتدة من قرية قلهانة حتى كوبري أولاد محمد، بطول إجمالي يبلغ 2800 متر، وبتكلفة استثمارية قدرها 23 مليون جنيه.

ويمثل الطريق شريانًا مروريًا مهمًا يخدم العديد من القرى بنطاق مركزي الفيوم وإطسا، ويسهم رصفه في تحقيق السيولة المرورية وتقليل زمن الرحلات، فضلًا عن تعزيز معدلات الأمان والسلامة للمواطنين والمركبات، ودعم جهود التنمية الشاملة.