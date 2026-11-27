أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية نفذت 14 ضربة واسعة وجماعية ضد أهداف أوكرانية خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر الجاري، كما ألحقت أضرارًا بـ14 سفينة شحن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية ومنتجات ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، أن القوات الروسية نفذت خلال هذه الفترة غارتين واسعتين و12 غارة جماعية، استهدفت منشآت للصناعات العسكرية الأوكرانية المعنية بإنتاج صواريخ كروز ووقود الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومراكز لوجستية، ومرافق للبنية التحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن مرافق إنتاج وتخزين الأنظمة الروبوتية، ومطارات عسكرية، ومستودعات ذخيرة، ومواقع انتشار مؤقتة للمقاتلين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.

وأضاف البيان، أن الضربات أدت إلى تعطيل مرافق البنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي تسهل استقبال الشحنات العسكرية وتخزينها وتوزيعها، مشيرًا إلى تعرض 14 سفينة شحن جافة كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية ومنتجات ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا لتلبية احتياجات قواتها المسلحة لأضرار خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بنتائج العمليات على محاور القتال، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات مجموعة قوات «الجنوب» حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة، وأن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية هذه المجموعة تجاوزت 1145 جنديًا، و17 مركبة قتالية مدرعة، و132 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية، و4 محطات حرب إلكترونية.

وأضاف البيان أن وحدات مجموعة قوات «الجنوب» هزمت تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء مشاة آلي، ولواءين محمولين جوًا، ولواء هجوم جبلي، وفوجين للهجوم تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب لواء مشاة بحرية ولواء دفاع إقليمي.

وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات «المركز» الروسية، قال البيان إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 2375 جنديًا، و44 مركبة قتالية مدرعة، و52 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، و10 محطات حرب إلكترونية.

وأشار إلى أن وحدات مجموعة قوات «المركز» ألحقت الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء إنزال جوي، ولواء مشاة جبلية، ولواء مشاة، ولواء اقتحام، و3 أفواج اقتحام تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و4 ألوية من الحرس الوطني.

وأكد البيان أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الأسبوع 17 قنبلة موجهة، ونظام إطلاق صواريخ «هيمارس» أمريكي الصنع، و3 صواريخ «كروز نبتون» بعيدة المدى، و5422 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح.

ملاحظة تحريرية: حافظت الصياغة على الأرقام والتفاصيل والإسناد إلى وزارة الدفاع الروسية، مع تقديم حصيلة الضربات والسفن المتضررة في المقدمة. ولم أتعامل مع الأرقام والخسائر المعلنة باعتبارها حقائق مستقلة، بل باعتبارها ما أورده البيان الروسي.



