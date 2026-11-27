أعلنت مؤسسة خليفة حفتر للأعمال الخيرية تقديم تبرع بقيمة 25 مليون جنيه مصري، لصالح أسر ضحايا حادث الوراق والمصابين، وذلك دعما لهم في مواجهة تداعيات الحادث الأليم، ومساندة لأسر الضحايا وتخفيفا للأعباء التي تحملتها جراء هذا المصاب، في خطوة تجسد رسالة العمل الخيري والحرص على الوقوف إلى جانب الأشقاء المصريين في أوقات المحن وتعكس عمق التضامن والتكافل الإنساني بين الدول التي يجمعها روابط واحدة.

البرلمان الليبي يبعث برقية عزاء لمصر

في سياق متصل، أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي عن بالغ أسفها وتعازيها الصادقة لجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبًا، إثر الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.

تعازي صادقة لأسر الضحايا



وتقدمت اللجنة في بيان صادر عنها يوم الخميس، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب المصري الشقيق في هذا المصاب الأليم.

وأرفقت البيان بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

وسألت اللجنة المولى العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها من كل مكروه.

حزن مشترك ومصير مشترك



وأكدت اللجنة أن ما يجمع الشعبين الليبي والمصري من روابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك يجعل هذا الحزن حزنًا مشتركًا، مشددة على أن الشعب الليبي يقف إلى جانب أشقائه في مصر في هذه المحنة.