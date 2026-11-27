أدانت قطر، بأشد العبارات، اعتداء جماعة الحوثي على مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي أدى إلى وفاة أحد العاملين وإصابة آخرين.. مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعد سلوكا عدوانيا مشينا، وانتهاكا سافرا لسيادة السعودية وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم /الجمعة/ أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" - أن استهداف المنشآت النفطية والمرافق الحيوية عمل تخريبي خطير ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.. مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحية وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.