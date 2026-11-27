شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة داخل النادي الأهلي، على خلفية الأزمة التي نشبت بين أحمد رضا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وجماهير القلعة الحمراء، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق وائل جمعة يدين نجم الأهلي

وعلم «صدى البلد» أن أحمد رضا خضع للتحقيق خلال الساعات القليلة الماضية بمعرفة وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك على خلفية التصرفات التي صدرت من اللاعب عقب نهاية مواجهة بيراميدز، بعدما دخل في نقاش حاد مع عدد من جماهير الفريق التي أبدت غضبها من نتيجة المباراة والأداء الذي قدمه اللاعبون.

وكانت كاميرات المباراة التقطت صورًا لأحمد رضا خلال تواجده بالقرب من مدرجات جماهير الأهلي، ظهرت خلالها تصرفات أثارت حالة واسعة من الجدل، بعدما بدا اللاعب وكأنه يبصق في اتجاه الجماهير، وهو ما تسبب في تصاعد الغضب ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه الواقعة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن التحقيق الذي خضع له أحمد رضا بمعرفة وائل جمعة لم يكن في صالح اللاعب، بعدما أدانت نتائج التحقيق موقفه بشكل قوي، في ظل ما بدر منه تجاه جماهير الأهلي، وهو الأمر الذي وضع مستقبله داخل الفريق محل نقاش خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن الاتجاه الأقرب داخل النادي الأهلي يتمثل في عرض أحمد رضا للبيع خلال الفترة المقبلة، مع دراسة إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، حال الاستقرار بشكل نهائي على عدم استمراره ضمن صفوف الفريق.

وتأتي هذه التطورات في توقيت يشهد فيه الأهلي حالة من إعادة ترتيب الأوراق داخل فريق الكرة، عقب الخسارة أمام بيراميدز ورحيل المدير الفني المغربي الحسين عموتة، إلى جانب التحركات المرتقبة لإعادة هيكلة المنظومة الفنية والإدارية بالنادي.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي موقفها النهائي من أحمد رضا خلال الفترة المقبلة، في ضوء نتائج التحقيق والتقييم الفني للاعب، خاصة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، ورغبة الإدارة في التعامل بحسم مع أي أزمات تؤثر على العلاقة بين اللاعبين وجماهير النادي.