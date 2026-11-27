حذر خبير السياسة الخارجية ألكسندر فولف، التابع لمؤسسة «هانس زايدل» في برلين، من أن الخلافات بشأن الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034 تعكس مشكلة هيكلية في السياسة الأوروبية، تتمثل في صعوبة التوفيق بين الحفاظ على أوجه الإنفاق التقليدية وتمويل المهام الاستراتيجية الجديدة.

وأوضح فولف، في تحليل نشرته شبكة «يورونيوز» الأوروبية اليوم الجمعة، أن القمة الأوروبية الاستثنائية التي عقدت في بروكسل بشأن الميزانية المقبلة انتهت دون التوصل إلى اتفاق، على أن يلتقي قادة الدول والحكومات مجددًا في 17 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن النقاش الرئيسي يدور حول حجم الإنفاق الأوروبي وأولوياته.

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت إطارًا ماليًا يقل قليلًا عن تريليوني يورو، فيما خفض رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا المقترح إلى نحو 1.78 تريليون يورو، وهو مبلغ لا يزال مرتفعًا بالنسبة لألمانيا ودول أخرى تسهم بصافي تمويل أكبر في ميزانية الاتحاد.

وأضاف أن مقترح كوستا يتضمن خفض نحو 95.5 مليار يورو من مخصصات التنافسية والازدهار والأمن، ونحو 54 مليار يورو من مخصصات الزراعة والتماسك والمهام المرتبطة بهما، بما يمثل تخفيضات بنسبة 16% و5% على التوالي، فيما تصل التخفيضات في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والفضاء إلى نحو 30%، رغم زيادة مخصصات الدفاع والتنافسية مقارنة بالميزانية الحالية.

ولفت إلى أن ألمانيا ودولًا أخرى تسهم بصافي تمويل أكبر تسعى إلى الحد من مساهماتها والتركيز على التنافسية والأمن، بينما تدافع بولندا ودول أخرى تستفيد من تمويل التماسك عن مخصصات مناطقها، وتسعى فرنسا إلى ميزانية أوروبية طموحة مع الحفاظ على دعم قطاعها الزراعي، فيما تتحفظ إيطاليا على فرض رسوم أوروبية إضافية.

وأوضح فولف أن هذه المواقف تبدو مفهومة من منظور المصالح الوطنية، غير أن تفاعلها يجعل تمويل المهام الأوروبية المشتركة أكثر صعوبة، خاصة أن اعتماد الإطار المالي يتطلب موافقة بالإجماع من مجلس الاتحاد الأوروبي وموافقة البرلمان الأوروبي، وهو ما يمنح كل حكومة القدرة على ربط موافقتها بضمان مصالحها الوطنية.

وأشار إلى أن نحو 60% من الميزانية الأوروبية الحالية يخصص للزراعة والتماسك، وهما مجالان يرتبطان بأهداف أساسية للتكامل الأوروبي، تشمل الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق بين المناطق، إلا أن الاتحاد يواجه حاليًا مهام إضافية تتعلق بالأمن والدفاع والقدرات الصناعية والتكنولوجية وسلاسل الإمداد وشبكات الطاقة والتنقل العسكري.

وأضاف أن تقرير ماريو دراجي الصادر عام 2024 حدد الحاجة إلى سد فجوة الابتكار مع الولايات المتحدة والصين، وتحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات وتعزيز التنافسية، وتقوية الأمن الأوروبي من خلال تقليل الاعتماد الاستراتيجي، مقدرًا حجم الاستثمارات الإضافية المطلوبة من القطاعين العام والخاص بنحو 750 إلى 800 مليار يورو سنويًا.

وأكد أن هذه الاستثمارات لا يمكن تمويلها بالكامل من الميزانية الأوروبية، لكنها تستطيع المساهمة في تعبئة الاستثمارات الوطنية والخاصة وإطلاق مشروعات مشتركة لا تستطيع الدول تنفيذها بمفردها على النطاق المطلوب.

وشدد على ضرورة إعادة توجيه الميزانية الأوروبية بصورة أكبر نحو المهام التي يمكن للدول الأعضاء إنجازها معًا بكفاءة أعلى أو تكلفة أقل، مع الحفاظ على الدعم الزراعي ومناطق أوروبا الأقل نموًا، وخفض حصتهما تدريجيًا خلال فترات انتقالية مناسبة لإفساح المجال أمام استثمارات مستقبلية مشتركة.

وأوضح أن مقترح كوستا يخصص 158 مليار يورو لسداد ديون الاتحاد الأوروبي التي جرى الحصول عليها خلال جائحة كورونا، وهو ما يقلص الموارد المتاحة للمهام الأخرى، مشيرًا إلى أن المقترح يتضمن أيضًا مصادر تمويل أوروبية إضافية، من بينها رسوم على الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الكبرى والتبغ والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها.

وأشار إلى أن رفض مصادر التمويل الإضافية يستلزم توضيح ما إذا كان البديل هو زيادة مساهمات الدول الأعضاء أو إجراء تخفيضات في الإنفاق، كما أن المطالبة بتوسيع المهام الأوروبية تستوجب تحديد مصادر تمويلها.

ولفت إلى أن ألمانيا وفرنسا تسعيان إلى التوصل إلى تفاهم قبل نهاية العام، في ظل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الربيع المقبل، موضحًا أن أحد الحلول التوافقية المحتملة قد يتمثل في خفض إجمالي الميزانية بصورة أكبر، مع تقديم تنازلات للدول المساهمة بصافي تمويل أكبر والقطاع الزراعي ودول التماسك، وتأجيل بعض مصادر الإيرادات المثيرة للجدل، والتفاوض بصورة منفصلة بشأن تمويل المساعدات الإضافية لأوكرانيا.

واختتم الخبير تحليله بالإشارة إلى أن التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير اليقين بشأن التخطيط المالي، وإظهار قدرة حكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 على الوصول إلى تسوية رغم اختلاف مصالحها.