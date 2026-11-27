أعلن محافظ الغربية، الدكتور علاء عبد المعطي، أن مديرية التموين شنت حملة مكبرة على المخابز البلدية والمحال التجارية والأسواق ببندر زفتى ومركز كفر الزيات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي أسفرت عن تحرير 24 محضرًا لمخالفات متنوعة، وذلك في إطار متابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من إنتاج رغيف الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية المقررة.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم أن ذلك جاء عقب إطلاعه على تقرير بشأن جهود مديرية التموين في ضبط الأسواق وتوفير الخبز المدعم لمستحقيه .

وأشار البيان إلى أنه تم تحرير 14 محضرا متنوعا، ببندر زفتى، منها 6 محاضر تموينية لمخالفات نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب 8 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، بإجمالي 14 محضرًا.

وأسفرت الحملة بإدارة تموين كفر الزيات عن تحرير 10 محاضر، شملت نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود لوحة تشغيل.

وأكد المحافظ استمرار الحملات المفاجئة والمرور الدوري على المخابز، للتأكد من انتظام العمل وإنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف خبز جيد.