الكريمة من المنتجات التي تضفي مذاق شهي ولذيذ على بعض الوصفات بالأخص الحلويات فهي تجعل الوصفة غنية بطعم مختلف عن الأطباق الأخرى، فيمكنك تقديم أصناف جديدة و غير تقليدية من خلال أستخدام الكريمة.

مقادير أكواب بسكويت بالكريمة والتوفي



● بسكويت شاي سادة

● حليب للتسقية

● كوب ونصف كريم شانتي خام

● 3 كوب حليب مثلج

● ملعقة صغيرة قرفة

● مربي حليب في كيس حلواني

● علبة قشدة نباتي

● 50 جرام لوز شرايح نيئ

طريقة تحضير أكواب بسكويت بالكريمة والتوفي



تخفق الكريمة مع الحليب والقشدة والقليل من مربى الحليب والقرفة

حتى يصبح القوام كريميا متماسكا.

يسقى البسكويت بالحليب وترص طبقات من البسكويت والكريمة في الأكواب.

تضاف مربى الحليب على الوجه ويزين باللوز.

أكواب بسكويت بالكريمة والتوفي

مقادير كنافة بالكريمة والبلح



● كنافة

● سمنة

● بلح رطب أسود

● قرفة

● صوص كراميل

الكريمة :

● لبن

● نشا

● فانيليا

● سكر

الشربات :

● 2 كوب سكر

● كوب ماء

● عصير ليمون



طريقة تحضير كنافة بالكريمة والبلح



يضاف النشا مع السكر والفانيليا ويقلب مع اللبن على النار حتى يثقل القوام

تضاف السمنة إلى الكنافة وتقلب

في صينية تضاف طبقة من الكنافة وتضاف الكريمة والبلح

تضاف طبقة أخرى من الكنافة وتحفظ لوقت الاستخدام

كنافة بالكريمة والبلح

مقادير طاجن أم علي بالكريمة والشوكولاتة



● ¼ كيلو رقاق ناشف

● 3 كوب لبن

● ½ كوب قشطة بلدي

● ½ كوب سكر

● زبيب

● جوزهند

● 1 ملعقة كبيرة سمنة

● شوكولاتة مبشورة

● كريم شانتي مخفوق

طريقة تحضير طاجن أم علي بالكريمة والشوكولاتة



يوضع الرقاق في طواجن صغيرة

يخلط اللبن والسكر والسمنة والقشطة

يضاف خليط اللبن إلى خليط الرقاق والزبيب وجوز الهند والشوكولاتة المبشورة

يضاف على الوجه الكريم شانتي

توضع في الفرن حتى تمام النضج .

طاجن أم علي بالكريمة والشوكولاتة

مقادير بلح الشام بالكريمة والبسبوسة



● 3/4 كوب ماء

● 1 كوب دقيق

● ¼ كوب زيت

● رشة ملح

● رشة سكر

● 2 بيضة

● فانيليا

● زيت للقلي

● شربات

التقديم:

● كريم شانتي

● مانجو قطع مفرومة

● بسبوسة

● قشطة بلدي للتقديم



طريقة تحضير بلح الشام بالكريمة والبسبوسة



يخلط الماء والزيت في إناء على النار

يضاف الملح والسكر والدقيق ويقلب كل الخليط حتى يتكون مثل الكرة

يقلب الخليط في العجان مع إضافة البيض، الواحدة بعد الأخرى

تضاف الفانيليا ويقلب كل الخليط

يوضع في كيس حلواني ويشكل في زيت بارد على النار

يترك على النار حتى النضج

يرفع من الزيت ويوضع في الشربات

يحشى بالكريمة وقطع المانجو

يقدم مع البسبوسة بالقشطة.