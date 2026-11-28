تلقّى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، عددًا من خطابات التهنئة من الرفاق والمنظمات الصديقة، بمناسبة انعقاد مؤتمره العام التاسع، الذي نطلقت اعماله اليوم.

وضمت قائمة المنظمات كل من:

١. حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، فلسطين، من السيد ياسر عباس، المفوّض العام للعلاقات الخارجية.

٢. جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، من الدكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام.

٣. التجمع الديمقراطي الوحدوي، البحرين، من السيد محمد المرزوق، الأمين العام.

٤. المنبر الديمقراطي الكويتي، من المهندس عبد الهادي السنافي.

٥. مجلس الشباب العربي الأفريقي، من السيد إبينزر م. أويتاكين، رئيس لجنة الإشراف والتدقيق في المجلس، والرئيس الوطني السابق لمنظمة الشباب النيجيرية، وعضو البرلمان السابق.

٦. حركة الشباب الجنوب أفريقي (SAYM)، من السيد موزواخي سيغودهلا، المدير التنفيذي.

٧. مجلس الشباب العربي الأفريقي، من الدكتور عباس أجابا، الأمين العام للمجلس، ومقره كمبالا في أوغندا.

٨. الرابطة الشبابية الشيوعية الثورية (البلاشفة) RKSM(b)، روسيا، من الإدارة الدولية في اللجنة المركزية.

٩. الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، العراق، من السيد محمد حاج محمود، رئيس الحزب.

كما بعث أركان بدر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول إقليم الفروع الخارجية، بفيديو مصوّر إلى مؤتمر حزب التجمع تقديرًا للجهود التي بذلها الحزب على مدار نصف قرن.