كرّم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فريق "روت سينس" (RootSense)، الفريق الفائز من طلاب المرحلة الثانوية، ومنحهم الدرع التذكاري للوزارة، وذلك خلال لقاء بمقر الوزارة.

وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم وتشجيع الأفكار المبتكرة وتحفيز ريادة الأعمال.

وعبر الدكتور أحمد رستم، عن فخره بما توصل إليه مجموعة الشباب الصغار وأهمية التوسع في مثل هذه الأفكار والاهتمام بها لتتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل تحديات التنمية، لافتاً إلى أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية سيتم الإعلان عن برنامج لتشجيع الأفكار والأبحاث لطلبة الجامعات والخريجين لتشجيع الابتكار ودعم تحويلها إلى مشروعات.

وخلال اللقاء، عرض الطلاب مشروعهم أمام الوزير، وشرحوا الحاجة التي يعالجها حلّهم وأثره المحتمل على القطاع الزراعي، حيث ابتكر الفريق جهاز ذكي يُغرس في التربة بجوار النبات، ويقوم بقراءة التربة عند الجذور ويقيس الرطوبة ودرجة الحموضة (pH) والملوحة ويسقي النبات ذاتيًا دون أي طاقة، ولا يحتاج الجهاز إلى هاتف أو إنترنت أو توصيل بالشبكة الكهربائية.

وخلال مايو الماضي، تم تتويج فريق "روت سينس"، من المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة (BISC)، بلقب "شركة العام" عن مسار المرحلة الثانوية، وهو برنامج تعليمي يتيح للطلاب تأسيس شركات حقيقية وإدارتها بعد تدريب في العمل الجماعي والثقافة المالية وتطوير المشروعات، ليمثل الفريق مصر بعدها في النسخة العشرين من احتفالية ريادة الأعمال للشباب (YEC 2026) التي نظمتها إنجاز العرب وإنجاز مصر في القاهرة خلال نوفمبر الجاري.