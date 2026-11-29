أعربت الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات إلى دولة فلسطين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وذكرت الأمانة العامة للمؤتمر - في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" اليوم /الأحد/ - أنها تثمن مشاركة دولة فلسطين الممتدة بصفتها عضوا مؤسسا في المؤتمر، كما تقدر مشاركتها في أعمال القمة السابعة للمؤتمر التي استضافتها العاصمة الأذربيجانية باكو، والتي أتاحت فرصة مهمة لتجديد التأكيد على الالتزام المشترك للدول الأعضاء بتعزيز الثقة المتبادلة وترسيخ التعاون الإقليمي ودعم الأمن والاستقرار في آسيا.

وأعربت الأمانة العامة عن خالص تمنياتها للشعب الفلسطيني بدوام السلام والاستقرار والازدهار.

ويحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام، بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيدا للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ودعما لحقوقه المشروعة.