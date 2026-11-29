ضربت عواصف ممطرة غزيرة أجزاء واسعة من اليونان اليوم /الأحد/ في حين اجتاحت رياح عاتية بحر إيجة، مما أدى إلى تعطل خدمات العبارات، كما شهدت المناطق الجبلية تساقطا كثيفا للثلوج.

وضربت العاصفة "أرجوس" منطقة أثينا الكبرى خلال الليل، ومن المتوقع أن تجلب كميات كبيرة من الأمطار اليوم، لتشمل في مرحلة أولى شرق ثيساليا، وجزر سبوراد، ومنطقة أتيكا، بالإضافة إلى منطقتي فيوتيا وإيفيا المجاورتين.

وأصدرت هيئة الحماية المدنية اليونانية تحذيرات من العاصفة لمعظم هذه المناطق، ونصحت السكان بتجنب التنقل غير الضروري.

ومن المتوقع أن يمتد الطقس الماطر ليشمل شرق وجنوب شبه جزيرة بيلوبونيز، حيث صدرت تحذيرات من العاصفة لمناطق كورينثيا، وأرجوليد، وشرق أركاديا، ولاكونيا، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.

كما ستجتاح رياح عاتية أجزاء واسعة من شرق اليونان وبحر إيجة، مما سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وفي هذا السياق، أُلغيت رحلات العبارات المسائية المتجهة من ميناء بيرايوس إلى جزر شرق وجنوب شرق بحر إيجة، كما ستشهد الرحلات المتجهة إلى جزر خليج سارونيك اضطرابات أو إلغاءات.

أما في البر الرئيسي، فمن المتوقع تساقط ثلوج غزيرة أحيانا في المناطق الجبلية، بل وحتى في مناطق ذات ارتفاعات أقل في شمال ووسط اليونان.

ومن المتوقع أن تتأثر جزيرة كريت، الواقعة في الجنوب، بعواصف ممطرة غدا الاثنين، بينما ستستمر الرياح العاتية في الهبوب فوق بحر إيجة.