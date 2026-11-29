ارتفع عدد المواليد من اليابانيين داخل اليابان خلال النصف الأول من عام 2026، بمقدار 1379 مولودًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 320 ألفًا و458 مولودًا، مسجلًا أول زيادة منذ 11 عامًا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة اليابانية.

وأرجعت البيانات هذا الارتفاع المحتمل إلى زيادة عدد حالات الزواج في عام 2024، بعد سنوات من التراجع خلال جائحة كورونا، إلا أن عدد الزيجات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 انخفض بمقدار 708 حالات إلى 229 ألفًا و458 حالة.

في المقابل، تراجع العدد الإجمالي المبدئي للمواليد حتى سبتمبر الماضي، بما يشمل اليابانيين المولودين بالخارج والأجانب المولودين داخل اليابان، بنسبة 0.3% إلى 523 ألفًا و304 مواليد.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت طوكيو أكبر عدد من المواليد خلال النصف الأول من العام بواقع 41 ألفًا و745 مولودًا، تلتها أوساكا بـ25 ألفًا و431، ثم كاناجاوا بـ23 ألفًا و961، وآيتشي بـ21 ألفًا و325، وسايتاما بـ18 ألفًا و489، وتشيبا بـ15 ألفًا و946، وفوكوكا بـ15 ألفًا و294 مولودًا.

وارتفع عدد المواليد في 24 محافظة من إجمالي 47 محافظة يابانية، مع تركز الزيادة بصورة ملحوظة في المناطق الحضرية.

في المقابل، سجلت محافظة توتوري أقل عدد من المواليد بواقع 1383، تلتها أكيتا بـ1402، وكوتشي بـ1454، وشيماني بـ1548، وتوكوشيما بـ1710 مواليد، فيما شهدت محافظات إيشيكاوا ونيجاتا وتوتشيجي أكبر التراجعات، بانخفاض 416 و330 و258 مولودًا على الترتيب.