نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد معرضًا للسلع والمنتجات المتنوعة بأروقة كلية التربية، بمشاركة 15 عارضًا، وذلك في إطار جهود توفير احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور رجب كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمشرف علي وحدات التضامن وجمال حسن منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.

تخفيضات على مختلف السلع

وقالت وحدة التضامن إن المعرض يستمر لمدة 4 أيام، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والملابس والأقمشة والحرف اليدوية ومنتجات القرى، إلى جانب تخصيص ركن خاص لتجهيز العرائس يضم المفروشات والملابس والأطقم المنزلية.

وأضافت، أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا في يومه الأول، حيث تردد حوالى 250 طالب وموظف بالجامعة وذلك في ظل جودة المنتجات المعروضة والتخفيضات المقدمة، والتي تصل إلى 30% على المنتجات الغذائية و40% على الملابس والأقمشة، مؤكدة أن المعرض مفتوح أمام طلاب الجامعة والعاملين بها، مع تقديم تخفيضات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير السلع بأسعار تنافسية داخل جامعة الوادي الجديد.