يتابع المواطنون يومياً أسعار البنزين و سعر أنبوبة البوتجاز اليوم حيث استقرت الأسعار بعد قرار رسمي من لجنة تسعير المواد البترولية الأخير الذي أعقبه تثبيت الأسعار في مصر كما هي عليه، لكن يحرص المواطنون على المتابعة اليومية خاصة لـ سعر أنبوبة البوتجاز باعتبارها الأكثر استهلاكاً في معظم المنازل.

أسعار البنزين اليوم

سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا.

بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه.

وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه.

سجل لتر السولار نحو 20.50 جنيه.

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم

إلى جانب متابعة أسعار البنزين اليوم في مصر، يهتم المواطنون بمعرفة أسعار أسطوانات البوتاجاز، سواء المستخدمة في المنازل أو الأنشطة التجارية.

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام: 275 جنيهًا.

سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كيلوجرامًا: 550 جنيهًا.

وتشمل الأسعار المعلنة نوعين من الأسطوانات، أحدهما مخصص للاستخدام المنزلي بوزن 12.5 كجم، والآخر للاستخدام التجاري بوزن 25 كجم، مع استمرار العمل بالقيم المحددة لكل منهما دون تغيير وفق البيانات الواردة.

سعر غاز تموين السيارات اليوم

تضمنت الأسعار المعلنة لمنتجات الوقود أيضًا غاز تموين السيارات، الذي يتراوح سعره، وفقًا للبيانات الواردة، بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

ويستخدم الغاز الطبيعي وقودًا بديلًا في عدد من السيارات، ما يجعل سعره أحد العناصر التي يهتم بها أصحاب المركبات العاملة بالغاز.

قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة التسعير

وكان هناك قرار من مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث راجعت اللجنة التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، وأخذا في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية العالمية، وما سبق اتخاذه من إجراءات سعرية طوال الفترة الماضية، واتخذت قرارها في ضوء هذه المحددات.

استقرار أسعار الوقود والبنزين

يرتبط استمرار العمل بأسعار الوقود الحالية بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي نص على تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تعديل، وذلك عقب مراجعة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في تكلفة الاستيراد والتسعير.

وشملت المراجعة التغيرات التي طرأت على سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، مع مقارنة هذه المتغيرات بالربع السابق، وفقًا للضوابط المنظمة لآلية التسعير التلقائي.

وتعتمد مراجعة أسعار المنتجات البترولية، وفق ما ورد في البيانات، على متابعة المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بتكلفة الاستيراد والتسعير، وفي مقدمتها تحركات أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف العملات الأجنبية، وهي عوامل تدخل ضمن عملية مراجعة الأسعار التي تجريها اللجنة وفق الضوابط المنظمة للآلية.