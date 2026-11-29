أعرب النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث المروع بالطريق الدائري بالوراق الذي أسفر عن وقوع 31 حالة وفاة وإصابة اخرين بينهم حالات خطيرة، متمنياً الشفاء العال لجميع المصابين.

وأكد عبد النبي أن التعاطف المجتمعي وتقديم التعويضات والتبرعات أمر مهم، غير أن معالجة جذور الأزمة تتطلب تحركاً تشريعياً ورقابياً حاسماً يمتد إلى مراجعة وتعديل القوانين المنظمة لحركة سير سيارات النقل الثقيل، خاصة الضوابط المعمول بها منذ عام 2018، وذلك للحد من تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية.

أبرز المطالب التشريعية والرقابية:

ـ تحديد مواعيد ومسارات سير إلزامية: وضع ضوابط واضحة تحدد خطوط سير مركبات النقل الثقيل والعربات الكبيرة، وقصر تحركها على فترات زمنية محددة تبدأ من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحاً.

ـ فحص فني دوري منتظم: إلزام هذه المركبات بفحص فني دوري كل 3 أشهر للتأكد من سلامتها وكفاءتها الفنية على الطرق.

- اشتراطات تصنيع عالمية للخزانات: الالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية في تصنيع خزانات الشاحنات، بحيث تكون مصنوعة من الستانلس ستيل وخالية من اللحامات، ومقسمة داخلياً إلى 4 أجزاء، مع استكمال كافة منظومات ومعدات الأمان والسلامة (Safety).

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ إلى تقديره بأن التصادم وحده لم يكن ليؤدي إلى سقوط الخزان واندلاع الحريق بهذه الجسامة لولا وجود خلل أو قصور في اشتراطات التصنيع أو السلامة، وهو ما يستدعي تحقيقاً فنياً دقيقاً وشاملاً.

تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات الحادث

وفي ختام تصريحاته، طالب النائب علاء عبد النبي مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ لتوثيق الحقائق وإعلانها بشفافية للمواطنين، وتحليل أسباب الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.