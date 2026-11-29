تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادي.
رصد قطاع الأمن العام قيام شخصين بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب ، عاطل - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة)، وضبط بحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"- كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع) وبمواجهتهما إعترفا بإدارتهما الصفحة المشار إليها بقصد الترويج لبيع الألعاب النارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.