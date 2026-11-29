عقدت وزارتا الدفاع والأمن الإسرائيلية والكولومبية حوارا أمنيا استراتيجيا في العاصمة الكولومبية بوغوتا، في أول اجتماع أمني رفيع المستوى بين البلدين منذ ثلاث سنوات، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا رفيع المستوى من وزارة الدفاع الإسرائيلية، برئاسة العميد احتياط يائير كوليس، رئيس مركز الدراسات الأمنية الإسرائيلية (CIBAT)، زار بوغوتا مؤخرا، حيث عقد اجتماعات مع وزير الدفاع الوطني الكولومبي، الفريق احتياط خورخي إدواردو مورا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع.



وخلال الحوار، استعرض الجانب الكولومبي التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجه بلاده، فيما قدم الوفد الإسرائيلي خبراته ومعارفه في المجالات الأمنية والعسكرية، في إطار بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.



ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة باعتباره أول حوار أمني رفيع المستوى منذ ثلاث سنوات، في ظل التوترات التي شهدتها العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا خلال الفترة الماضية.