أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بإجراء حركة محدودة بالوحدات المحلية ، شملت النقل والندب والتكليف بمهام وظيفية جديدة بهدف تعزيز كفاءة العمل وتسريع معدلات الإنجاز بالملفات الحيوية .

ويأتى ذلك فى ضوء رؤية محافظة أسوان لضخ دماء جديدة داخل منظومة العمل المحلى ، والإرتقاء بالأداء التنفيذى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكليفات جديدة بالوحدات المحلية

وضمت الحركة تكليف كل من اللواء سمير سعد البلاصى رئيساً للوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية ، ومحمود محمد بهاء بتسيير أعمال رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، وعلى أحمد ياسين بتسيير أعمال رئاسة الوحدة المحلية لمدينة كلابشة ، وأحمد محمد عبد الراضي مديراً للحملة الميكانيكية بمدينة أبو سمبل السياحية .

تكثيف العمل الميدانى وتسريع الملفات الحيوية

وشدد المحافظ على ضرورة قيام القيادات المكلفة بمسؤولياتها وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية ، مع تكثيف التواجد الميدانى والتواصل المباشر مع المواطنين ، والعمل على تحقيق معدلات إنجاز أسرع في ملفات تقنين أراضى أملاك الدولة ، والتصالح فى مخالفات البناء ، والمتغيرات المكانية .

كما وجه محافظ أسوان بأهمية المتابعة المستمرة للمرافق العامة ، وسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها بما يعزز الإنضباط الإدارى ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة بمختلف المدن والقرى .

تستهدف الحركة تجديد الدماء بالقيادات المحلية ، ورفع كفاءة الأداء التنفيذى ، وتسريع إنجاز الملفات الجماهيرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.