أعلنت السلطات الماليزية اليوم ارتفاع عدد المتضررين من الفيضانات في ولاية صباح إلى 935 شخصًا، في حين تراجعت أعداد النازحين في ولايتي سيلانجور وبيراك، ليصل إجمالي المتضررين الذين يتلقون الإيواء إلى 1284 شخصًا، موزعين على 9 مراكز إغاثة مؤقتة في الولايات الثلاث.

وقالت لجنة إدارة الكوارث بالولاية - في بيان اليوم /الأحد/- إن منطقة بوفورت بولاية صباح سجلت العدد الأكبر من النازحين بواقع 348 شخصًا، تلتها منطقة سوك بـ310 أشخاص، ثم ناباوان بـ277 شخصًا.

وأوضحت اللجنة أن جميع المتضررين في الولاية يقيمون في 4 مراكز إيواء، مُشيرة إلى عدم تسجيل وفيات أو وجود متضررين خارج مراكز الإيواء.