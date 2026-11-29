

انطلاق المؤتمر السنوي الأول للاتحاد المصري للتمويل العقاري.....

تفتتح وزيرة الإسكان راندا المنشاوي ووزير الاستثمار محمد فريد ورئيس الرقابة المالية إسلام عزام المؤتمر السنوي الأول للاتحاد المصري للتمويل العقاري، تحت شعار «نموّل المستقبل» وبعنوان «مستقبل التمويل العقاري في ظل التكنولوجيا المالية»، لمناقشة آفاق الصناعة ودور التكنولوجيا المالية، مع معرض مصاحب للشركات.

مجلس النواب يناقش مشروعي قانونين في جلسته العامة

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسته العامة، لمناقشة مشروع قانون بأيلولة مبالغ من صندوقي «تحيا مصر» وتكريم الشهداء لدعم المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الأزهر.

منظمة المرأة العربية تعلن الفائزات بجائزة "الفتاة العربية والتكنولوجيا"

تعقد منظمة المرأة العربية بالقاهرة الاجتماع الرابع والعشرين لمجلسها التنفيذي، لمناقشة إنجازات العام الماضي وخطة عملها وموازنتها لعام 2027، وتعلن على هامشه أسماء الفائزات بجائزة «الفتاة العربية والتكنولوجيا» لعام 2026، بالتزامن مع مؤتمر إطلاق الإطار الإقليمي للرعاية في الدول العربية.

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان «ألوان القدرات» بالمعهد العالي للفنون الشعبية

تنطلق الدورة الثانية من مهرجان «ألوان القدرات»، دورة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بحفل الافتتاح على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، احتفاءً بالمواهب الفنية للأشخاص ذوي الهمم، ويتضمن عروضًا فنية وورشًا تدريبية وأنشطة ثقافية وإبداعية.

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «هن .. أصل الحكاية»

ينطلق ملتقى الهناجر الثقافي بمركز الهناجر للفنون في السابعة والنصف مساءً، بعنوان «هن .. أصل الحكاية» وقراءة في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة نخبة من المتحدثين وفقرات غنائية للفنانة آية عبد الله، والدعوة عامة.

ختام قمة «بناء المستقبل – مصر 2026» لفوربس الشرق الأوسط

تختتم في المتحف المصري الكبير بالجيزة فعاليات قمة «بناء المستقبل – مصر 2026» التي تنظمها فوربس الشرق الأوسط بالشراكة مع شنايدر إلكتريك، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا من الوزراء وقادة الأعمال، وتناقش التطوير العمراني والبنية التحتية الذكية والطاقة والسياحة والاستثمار العقاري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ملتقى «شبهات وردود» بمدينة البعوث الإسلامية

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الملتقى الخامس عشر من سلسلة «شبهات وردود» بعنوان «خطورة التفسيرات اللسانية الحديثة على العقيدة»، بعد صلاة المغرب بمدينة البعوث الإسلامية، ضمن برنامج «منبر الوعي»، ويحاضر فيه الدكتور محمود الهواري والدكتور عبد الحميد السيد.

مجلس الهيئة الوطنية للإعلام يناقش مشروع إنشاء جامعة ماسبيرو

يعقد مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني اجتماعًا لمناقشة مشروع إنشاء «الجامعة الوطنية بالقاهرة – جامعة ماسبيرو»، المقرر إقامتها على مساحة 72 ألف متر مربع بمدينة أكتوبر، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات القانونية لتأسيسها.

الفرقة القومية العربية للموسيقى تقدم روائع السنباطي على المسرح الكبير

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلًا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي على المسرح الكبير، في الثامنة مساءً، تقدم خلاله ألحان رياض السنباطي مثل «الأطلال» و«أشواق» و«إلهي ما أعظمك»، إلى جانب أعمال لسيد مكاوي ومحمد عبد الوهاب ومحمد الموجي.

«واحد من الناس» يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

يقدم برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي حلقة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، في التاسعة والنصف مساءً على قناة الحياة، تشارك في تقديمها الإعلامية رحمة خالد والإعلامي الكفيف مؤمن مصطفى، وتستضيف نماذج ناجحة تحدّت الظروف.

ختام الدورة الثالثة من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

تختتم في الفيوم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، التي استلهمت هويتها البصرية من هجرة طيور الفلامنجو وجمال بحيرة قارون.

ندوة «مصر يا عبلة» في مركز سينما الحضارة

ينظم مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية، في السادسة مساءً، لقاءً ثقافيًا وحوارًا مفتوحًا بعنوان «مصر يا عبلة» يستضيف الفنان التشكيلي محمد عبلة، ويتناول العلاقة بين السينما والفن التشكيلي والتجربة البصرية للمخرج الراحل شادي عبد السلام.

صالون إدوار الخراط يناقش سيمون دو بوفوار وجويس منصور

يناقش صالون إدوار الخراط بمكتبة إدوار الخراط التذكارية في جاردن سيتي، في السابعة مساءً، ترجمة الخراط لكتاب «سيمون دو بوفوار أو مشروع الحياة»، ويقدّم محسن البلاسي كتابه «جويس منصور: طفلة مسك الروم»، بمشاركة غادة كمال ومداخلة بيير باتيو، وتديره ميرفت العماري.

ورشة «المهارات الرقمية الأساسية والذكاء الاصطناعي» بأكاديمية الفنون

تنظم الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بأكاديمية الفنون الورشة الثالثة لموظفي معاهد الفنون الشعبية والكونسرفاتوار وفنون الطفل، ويتناول يومها الأول مفاهيم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأساسيات Windows والأمن السيبراني واستخدام أدوات البحث.

ورشة «Speaking in Public» في مكتبة ديوان «الزمالك»

تنظم مكتبة ديوان فرع الزمالك، من السابعة حتى التاسعة مساءً، ورشة «Speaking in Public» لتعزيز مهارات الخطابة والعرض أمام الجمهور، بتنظيم أكبر منظمة للتحدث أمام الجمهور.

محاضرة «استراتيجيات البحث وتقييم المعلومات» بمكتبة الإسكندرية

تنظم وحدة الوعي المعلوماتي بمكتبة الإسكندرية محاضرة «استراتيجيات البحث وتقييم المعلومات» بمركز تنمية المهارات البحثية بالدور الثالث السفلي (B3)، من الحادية عشرة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ضمن برنامج التوعية المعلوماتية، والحضور مجاني.

حفل الآلات الفردية لطلاب مدرسة الفنون بمكتبة الإسكندرية

تقيم مكتبة الإسكندرية في القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات، في السابعة مساءً، حفل الآلات الفردية لطلاب مدرسة الفنون على البيانو والجيتار والفيولين، بقيادة شيري لطيف ودينا داوود ومي عادل.

زيارة أتوبيس الفن الجميل إلى متحف قصر البارون

ينظم أتوبيس الفن الجميل التابع لثقافة الطفل يومًا ثقافيًا وفنيًا بمتحف قصر البارون بالقاهرة، في العاشرة صباحًا، ضمن أنشطة عيد الطفولة.

محاضرة «التحنيط في مصر القديمة» ببيت ثقافة بركة السبع

يستضيف بيت ثقافة بركة السبع بالمنوفية، في الحادية عشرة صباحًا، محاضرة بعنوان «التحنيط في مصر القديمة» يقدمها أشرف الهنداوي.

احتفالية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمدرسة الفنية الثانوية للبنات بالفيوم

تنظم المدرسة الفنية الثانوية للبنات بالفيوم، في الحادية عشرة صباحًا، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

فرقة «مواويل» في كايرو جاز كلوب 610

تقدم فرقة «مواويل» حفلًا في كايرو جاز كلوب 610 بالشيخ زايد، في الثامنة مساءً، تحتفي فيه بالتقاليد الفولكلورية المصرية بأنغام وحكايات وأصوات شعرية من دلتا النيل.

عرض «الخطّابة» في بوم روم بمدينتي

يقدم بوم روم في أوبن إير مول بمدينتي، في الثامنة مساءً، عرض «الخطّابة» الكوميدي التفاعلي عن المواعدة، حيث يتنافس شابان لكسب قلب البطلة عبر أسئلة وتحديات ومواقف غير متوقعة، بمشاركة الجمهور.

حفل فرقة السلطان في جرامافون الزمالك

تقدم فرقة السلطان حفلًا في جرامافون الزمالك، من الثامنة حتى العاشرة مساءً.

حفل رباعي سامر جورج في سيريل بالمعادي

ينظم كايرو جاز كلوب حفلًا لرباعي الجاز بقيادة عازف الباس سامر جورج في سيريل بجوار نادي المعادي لليخوت، في الثامنة مساءً، بتشكيل يضم الجيتار والبيانو والدرامز، ويقدم ألحانًا غنية وإيقاعات معقدة وارتجالًا.

عرض «سايق السيكبه» في روم آرت سبيس بالتجمع

يقدم روم آرت سبيس في ذا سبوت مول بالتجمع، من التاسعة حتى الحادية عشرة مساءً، عرض «سايق السيكبه» وهو عرض ستاند أب كوميدي.

«سجن اختياري» على مسرح الطليعة

يستضيف مسرح الطليعة بميدان العتبة، في السابعة مساءً، العرض المسرحي «سجن اختياري»، تأليف محمود جمال حديني وإخراج باسم كرم، بطولة نخبة من الفنانين.

«ساعة حظ» على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض مسرحية «ساعة حظ» لفرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية، في الثامنة مساءً، من إخراج حسام التوني وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر.

«أداجيو... اللحن الأخير» على مسرح الغد

يستمر عرض مسرحية «أداجيو... اللحن الأخير» على مسرح الغد، في الثامنة مساءً، ضمن مشروع «المعالجة المسرحية للرواية» لفرقة مسرح الغد، بطولة رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي وجورج أشرف وجنى عطوة.

عرض «الرماد والألماس» في سينما زاوية

تعرض سينما زاوية، في الرابعة والنصف عصرًا، الفيلم البولندي «الرماد والألماس» (1958)، وهو فيلم دراما رومانسي حربي، من إخراج أندريه فايدا وبطولة زبيجنيف تسيبولسكي وإيفا كشيزيفسكا، ضمن عروض الدورة التاسعة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي.

عرض «جابان» في سينما زاوية

تعرض سينما زاوية، في السابعة مساءً، الفيلم الفرنسي «جابان» (2026)، وهو فيلم تسجيلي، من إخراج ماكسانس فوازو، ضمن عروض الدورة التاسعة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي.

عرض «المحبوب» ضمن بانوراما الفيلم الأوروبي

يُعرض الفيلم الإسباني «المحبوب» (2026)، وهو فيلم دراما، من إخراج رودريجو سوروغويين وبطولة خافيير باردم وفيكتوريا لوينجو وراؤول أريفالو ومارينا فويس، ضمن عروض الدورة التاسعة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي.

عرض «أرض الآباء» في سينما نايل سيتي

تعرض سينما نايل سيتي، في السابعة مساءً، فيلم «أرض الآباء» (2026)، وهو فيلم دراما سيرة ذاتية من أفلام الطريق، من إخراج بافل بافليكوفسكي وبطولة ساندرا هولِر وهانس زيشلار وآوجوست دييل، ضمن عروض الدورة التاسعة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي.

عرض «تريستان للأبد» في سينما زاوية

تعرض سينما زاوية، في التاسعة والنصف مساءً، الفيلم السويسري «تريستان للأبد» (2026)، وهو فيلم تسجيلي، من إخراج توبياس نولو ولوران بوناردو، ضمن عروض الدورة التاسعة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي.

عرض «أرى مبانٍ تسقط كالبرق» في سينما زاوية

تعرض سينما زاوية، في العاشرة مساءً، الفيلم البريطاني «أرى مبانٍ تسقط كالبرق» (2026)، وهو فيلم دراما، من إخراج كليو بارنارد وبطولة أنتوني بويل وچو كول وچاي ليكورجو وداريل ماك كورماك ولولا بيتيكرو، ضمن عروض الدورة التاسعة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي.

نادي السينما يعرض «العشاء الأخير»

يعرض نادي السينما بأوبرا الإسكندرية الفيلم القصير «العشاء الأخير» على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، في السابعة مساءً، ضمن خمسة أفلام قصيرة تعقبها ندوة نقاشية مع المخرجين.

نادي السينما يعرض «ياريتك كنت معايا»

يعرض نادي السينما بأوبرا الإسكندرية الفيلم القصير «ياريتك كنت معايا» على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، في السابعة مساءً، ضمن خمسة أفلام قصيرة تعقبها ندوة نقاشية مع المخرجين.

نادي السينما يعرض «المادة 54»

يعرض نادي السينما بأوبرا الإسكندرية الفيلم القصير «المادة 54» على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، في السابعة مساءً، ضمن خمسة أفلام قصيرة تعقبها ندوة نقاشية مع المخرجين.

نادي السينما يعرض «اللي شافني»

يعرض نادي السينما بأوبرا الإسكندرية الفيلم القصير «اللي شافني» على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، في السابعة مساءً، ضمن خمسة أفلام قصيرة تعقبها ندوة نقاشية مع المخرجين.

نادي السينما يعرض «المرسى»

يعرض نادي السينما بأوبرا الإسكندرية الفيلم القصير «المرسى» على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، في السابعة مساءً، ضمن خمسة أفلام قصيرة تعقبها ندوة نقاشية مع المخرجين.

احتفالية فنية وثقافية لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الثقافة

تواصل لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الثقافة احتفاليتها الفنية والثقافية بمناسبة حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار «تمكين المرأة مسؤولية مجتمعية»، وتضم معارض وورشًا فنية وحرفًا تراثية، وندوات، وعروضًا فنية وكورال أطفال ومسرح عرائس، وأفلامًا تسجيلية وفقرات غنائية ومعرضًا للكتب، بمشاركة قطاعات الوزارة ومراكزها.

معرض الكتاب لعيد الميلاد في مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة

يتواصل معرض الكتاب لعيد الميلاد بمكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدخول مجاني، ويقدم خصم 30% على كتب الأطفال و15% على باقي الكتب، منها إصدارات دار نشر الجامعة، وخصم 20% على موقع المكتبات عبر الإنترنت.

معرض «ملتقى الأجيال» بجاليري حامد ندا

يتواصل بجاليري حامد ندا بالزمالك معرض «ملتقى الأجيال» في نسخته الأولى، ويضم أعمال نخبة من كبار التشكيليين من مختلف الأجيال، منهم محمود مختار وحامد ندا وآدم حنين وجاذبية سري وزينب السجيني وبيكار وإنجي أفلاطون.

الملتقى الثالث لمعرض «الفن في عيون الإنسان» بكلية الفنون الجميلة

يتواصل بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان في الزمالك الملتقى الثالث لمعرض «الفن في عيون الإنسان»، برئاسة الفنانتين عبير فريد شوقي وأميرة غالي والأستاذة هبه مراد.

معرض «هي.. أصل الحكاية» بمركز الهناجر للفنون

يتواصل بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية معرض «هي.. أصل الحكاية» بمشاركة 100 فنان وفنانة، ويضم أعمالًا عن تمكين المرأة ضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

معرض «تأمل» لتيسير حامد بجاليري ياسين

يتواصل بجاليري ياسين للفنون بالزمالك معرض «تأمل» للفنان تيسير حامد، ويضم أعمالًا تتداخل فيها الخطوط والألوان والرموز والملامس في تجربة بصرية تدعو إلى التأمل.

معرض «ما يحمله الجسد» لياسمين شاش بجاليري مشربية

يتواصل بجاليري مشربية للفن المعاصر بوسط البلد أول معرض فردي للفنانة ياسمين شاش، ويضم مطبوعات أحادية وأعمال حفر ولوحات تستكشف الجسد وعلاقته بالقلق والفوضى والتحول الإنساني.

معرض «كواليس.. السينما والأرشيف» بالجامعة الأمريكية

يتواصل بقاعة التصوير الفوتوغرافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة معرض «كواليس.. السينما والأرشيف»، ويضم صورًا للفنان فؤاد الخوري ومقتنيات من مجموعة محمود قاسم بمكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة.

معرض «ما حولنا» لمحمد جابي بجاليري ضي الزمالك

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض «ما حولنا» للفنان محمد جابي، ويمزج بين الإسقاط النفسي والرؤية الفنية.

معرض «ترقب» لحسين عبدالباسط بجاليري ضي الزمالك

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض «ترقب» للفنان حسين عبدالباسط، ويضم أعمالًا تعبّر عن حالة الترقب وسط السكون.

معرض «ذكريات» لفتحي علي بجاليري ضي الزمالك

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض «ذكريات» للفنان فتحي علي، وتعكس أعماله روح الأحياء الشعبية وذاكرتها الإنسانية.

معرض «فن الأخطاء الجميلة» بجاليري سفرخان

يتواصل بجاليري سفرخان معرض «فن الأخطاء الجميلة» للفنان أشرف الزمزمي، ويضم أعمالًا تعبيرية على الألواح الخشبية والقماش عن العزلة والرفقة والأبوة والأمومة.

معرض «ين يانج» بجاليري قرطبة

يتواصل بجاليري قرطبة بالمهندسين معرض «ين يانج» للفنانة أسماء خوري، ويضم لوحات تتناول التوازن والتضاد في التكوين البصري.

معرض «إشراقات الضوء وسكون الأبدية» بمتحف محمد محمود خليل

يتواصل بقاعة أفق بمتحف محمد محمود خليل وحرمه بالدقي المعرض الاستعادي للفنان الراحل عبد العزيز درويش، ويضم أعمالًا توثق مسيرته الفنية.

معرض «عبور العتبات» بالجامعة الأمريكية

يتواصل بجاليري الشارقة بالجامعة الأمريكية معرض «عبور العتبات»، ويضم أعمال المشاركين في برنامج الفنون البصرية بالجامعة، ويعكس تنوع التجارب وأساليب التعبير والتجريب.

معرض «Two to Tango» لمونيلا جانو بجاليري ديمي

يتواصل بجاليري ديمي في 15 شارع أحمد صبري بالزمالك معرض «Two to Tango» للفنانة مونيلا جانو، ويضم أعمال تصوير تستكشف إمكانات التعبير التشكيلي عبر اللون والتكوين.

معرض «ما ينبت في الظل» لهنا السجيني بجاليري جيبسوم

يتواصل بجاليري جيبسوم بالمعادي معرض «ما ينبت في الظل» للفنانة هنا السجيني، ويضم أعمالًا نحتية وتركيبات من الطين والبرونز والدانتيل تستكشف العلاقة بين الهشاشة والقوة والفقد والقدرة على الاستمرار.

ختام معرض «مراسي» لجمال مليكة بجاليري ديمي

يختتم جاليري ديمي بالزمالك معرض «مراسي» للفنان جمال مليكة، الذي يضم أعمالًا تشكيلية تستلهم أجواء البحر والموانئ والمراكب، وتعبر عن الذاكرة والحنين إلى الوطن بمزج التأثيرات المصرية والإيطالية.

ختام معرض «تشابهات خفية» لبسام الزغبي بوسط البلد

يختتم معرض «تشابهات خفية» للفنان بسام الزغبي بمساحة «أكسس آرت سبيس» في شارع النبراوي بوسط البلد، من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويستكشف أوجه التشابه بين الإنسان والطبيعة.

ختام معرض «Dimensions» في جاليري أركيد

يختتم جاليري أركيد معرض «Dimensions» الجماعي بالتعاون مع متحف ليلى عزت، ويضم 36 فنانًا وفنانة يقدمون رؤى تشكيلية متباينة تستكشف أبعاد الفن البصري المعاصر.

ختام معرض «رؤى مصرية شابة» في جاليري سويلم

يختتم جاليري سويلم معرض «رؤى مصرية شابة»، من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً، ويضم أعمال 24 فنانًا وفنانة من الجيل الجديد بأساليب ورؤى متفردة.



