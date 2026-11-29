تعتزم كندا تطبيق قواعد جديدة لعبور الحدود اعتبارا من أول ديسمبر، بعد إنهاء برنامج تصاريح العبور الحدودي للمناطق النائية، وهو برنامج كان يسمح للمواطنين والمقيمين الدائمين المؤهلين من كندا والولايات المتحدة بدخول بعض المناطق الحدودية النائية دون الحاجة إلى التوقف عند منفذ حدودي مأهول.

وأعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية أن البرنامج سينتهي رسميا في الساعة 11:59 مساء يوم 30 نوفمبر، ولن يتم قبول طلبات جديدة، فيما ستنقضي صلاحية التصاريح الحالية مع دخول القرار حيز التنفيذ.

وبموجب النظام الجديد، سيتعين على المسافرين الذين يدخلون كندا عبر المناطق المشمولة سابقا بالبرنامج الإبلاغ عن وصولهم في كل مرة يعبرون فيها الحدود. ويمكن القيام بذلك من خلال التوجه إلى أحد المنافذ الحدودية الرسمية أو عبر مواقع الإبلاغ الهاتفي المخصصة التي أنشأتها السلطات الكندية.

وستتأثر بهذه التغييرات شريحة واسعة من الأميركيين الذين يعبرون الحدود بانتظام لزيارة منتجعات الصيد أو الممتلكات الخاصة أو المجتمعات الواقعة في المناطق النائية على طول الحدود الكندية الأميركية. وتشير السلطات إلى أن نحو 11 ألف شخص كانوا يستفيدون سنويا من البرنامج، بينهم ما يقارب 90 في المئة من الولايات المتحدة.

وأوضحت وكالة خدمات الحدود الكندية أن القرار يهدف إلى تعزيز أمن الحدود ومواءمة الإجراءات الكندية مع الأنظمة المطبقة لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

كما أكدت الوكالة تشغيل 17 موقعا جديدا للإبلاغ الهاتفي، تشمل مراسي القوارب والأرصفة الحكومية ومنتجعات الصيد ومواقع إطلاق القوارب، مع خطط لإضافة مواقع أخرى بالتعاون مع المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.

ويُطلب من المسافرين تقديم معلومات عن رحلتهم ووسيلة النقل المستخدمة والأشخاص المرافقين لهم، إضافة إلى التصريح عن البضائع التي يحملونها عند دخول كندا. كما تحتفظ سلطات الحدود بحق مطالبة بعض المسافرين بالخضوع لفحص إضافي بشكل شخصي قبل السماح لهم بدخول البلاد.