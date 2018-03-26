ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

11 أبريل.. عرض فيلم Rampage فى 31 دولة

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:15 ص
فيلم Rampage
فيلم Rampage
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم Rampage عرضه فى 11 ابريل المقبل فى 31 دولة حول العالم، ومنها أمريكا، أستراليا، الدنمارك، واليابان، وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته نجم الأكشن دوين جونسون.

فيلم Rampage يشاركه بطولته ناعومى هاريس، جيفرى دين مورجان، جو مانجانيلو، مالين اكرمان، مارلى شيلتون وهو من سيناريو ريان كوندال ومن إخراج براد بيتون.

تدور احداثه حول لعبة فيديو جيم قديمة ظهرت فى 1980، حول مجموعة من القرود والوحوش يحاولون تدمير المدن والأحياء المختلفة، وتم تصوير الفيلم بالكامل فى أمريكا، وهو باللغتين الإسبانية والإنجليزية، وشارك فى إنتاجه شركتين New Line Cinema، وشركة Pictures Wrigley .

ترشيحاتنا

عمرو جمال يكشف سبب رحيله عن «بيدفيست» والانتقال إلى هلسنكي الفنلندي.. فيديو

نجم الكاميرون السابق: منتخب مصر سيصعد لربع النهائي بكأس العالم.. فيديو

تغييرات في المكاتب الإدارية بالأهلي.. ميهوب بديلا لسراج.. والقيعي مكان مهدي

شوبير: مصر ستعبر دور المجموعات بكأس العالم

شاهد.. الفنانة المعتزلة حنان ترك في أحدث ظهور لها

شاهد .. مرتضى منصور: لم أقصد الإساءة للخطيب.. وكامل احترامى لمجلس الأهلى

كيفية الإدلاء بصوتك في الانتخابات الرئاسية خطوة بخطوة.. فيديو

شريف إكرامي يشن هجوما ناريا على مدرب حراس مرمى الإسماعيلي

مواطنون عن تسريبات ميدو ومجدي عبد الغني: إساءة للمحللين المصريين

استشهاد مصري وإصابة 2 آخرين في الرياض جراء سقوط صاروخ باليستي

تعليق صادم لـ«علي جمعة» على فتاة رفضت عريسا بسبب «شكله».. فيديو

الداخلية: مقتل 6 عناصر إرهابية من حركة حسم في البحيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

«أون سبورت» تصدر بيانا بشأن الفيديو الفضيحة.. وتؤكد: «سنتخذ إجراءات رادعة»

شريف إكرامي يشن هجوما ناريا على مدرب حراس مرمى الإسماعيلي

شاهد .. مرتضى منصور: لم أقصد الإساءة للخطيب.. وكامل احترامى لمجلس الأهلى

6 سقطات لـ «مجدي عبد الغني».. البلدوزر خلع البنطلون داخل اتحاد الكرة.. واختتمها بـ «فيديو الفضيحة» على «أون سبورت»

الداخلية: مقتل 6 من منفذي حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية .. صور

مفاجأة مدوية.. الزمالك يتفاوض مع شريف إكرامي لضمه إلى القلعة البيضاء

استشهاد مصري وإصابة 2 آخرين في الرياض جراء سقوط صاروخ باليستي

المفتي السابق يوضح حكم الشرع في سيدة تزوجت من رجل أقامت معه علاقة غير شرعية

ننشر الصور الأولى للإرهابيين المتورطين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

مفاجأة.. شريف إكرامي يدرس الرحيل عن الأهلي

تعليق صادم لـ«علي جمعة» على فتاة رفضت عريسا بسبب «شكله».. فيديو

شاهد.. دينا فؤاد بإطلالة ساحرة في عرض أزياء بهيج حسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

شاهد.. دينا فؤاد بإطلالة ساحرة في عرض أزياء بهيج حسين

تفاصيل مران منتخب مصر اليوم بمعسكر سويسرا.. صور

«أبو العينين» يشارك في احتفال السفارة السعودية بانتهاء فترة عمل «قطان» سفيرًا بالقاهرة

فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج #نازلين_نكمل_المشوار لدعم الانتخابات الرئاسية .. فيديو
منتخب مصر يستعد لودية اليونان بالبلاستيشن
أبوجبل يكشف عن تلقيه عرضا من نادي ألماني .. فيديو
أبوجبل: أشعر بالتهميش من جانب الجهاز الفنى للمنتخب المصرى.. فيديو
والدة شهيد: «اللي مش هينزل ينتخب أنا هروحله البيت» .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟