11 أبريل.. عرض فيلم Rampage فى 31 دولة

قررت الشركة المنتجة لفيلم Rampage عرضه فى 11 ابريل المقبل فى 31 دولة حول العالم، ومنها أمريكا، أستراليا، الدنمارك، واليابان، وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته نجم الأكشن دوين جونسون.



فيلم Rampage يشاركه بطولته ناعومى هاريس، جيفرى دين مورجان، جو مانجانيلو، مالين اكرمان، مارلى شيلتون وهو من سيناريو ريان كوندال ومن إخراج براد بيتون.



تدور احداثه حول لعبة فيديو جيم قديمة ظهرت فى 1980، حول مجموعة من القرود والوحوش يحاولون تدمير المدن والأحياء المختلفة، وتم تصوير الفيلم بالكامل فى أمريكا، وهو باللغتين الإسبانية والإنجليزية، وشارك فى إنتاجه شركتين New Line Cinema، وشركة Pictures Wrigley .