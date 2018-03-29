ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21836119
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22576745
الأصوات الباطلة
1491868
3%
موسي
740626

ثقافة

بيت السناري يُطلق آخر مؤلفات مكاوي سعيد "القاهرة وما فيها"

الخميس 29/مارس/2018 - 07:21 ص
مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية
أحمد عبد العزيز
يُطلق صالون "قنديل أم هاشم" ببيت السناري الأثري بالقاهرة التابع لمكتبة الاسكندرية في السابعة مساء يوم الأحد الموافق 1 إبريل المقبل آخر مؤلفات الكاتب الراحل مكاوي سعيد "القاهرة وما فيها .. حكايات، أمكنة، أزمنة" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية. ويقوم بتقديم الكتاب والتعليق عليه الفنان التشكيلي الكبير عادل السيوي في حضور أصدقاء الكاتب الذي غادر عالمنا في ديسمبر من العام الماضي.

نال مكاوي سعيد شهرة كبيرة في السنوات العشر الأخيرة عقب وصول روايته "تغريدة البجعة" للقائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية "البوكر" في دورتها الأولى في العام 2007، ومثَّل رحيله المفاجئ صدمة في الأوساط الأدبية العربية إذ اعتبره البعض "أحد أيقونات القاهرة" ووصف بأنه "جبرتي" هذا الزمان.

ويستكمل هذا الكتاب موضوع الاحتفال ما بدأه سعيد في كتابيه الشهيرين "مقتنيات وسط البلد 2008" و"كراسة التحرير2012"، حيث الشغف بكتابة التاريخ غير الرسمي لمنطقة وسط البلد في القاهرة، إلى جانب النبش في الذاكرة الشخصية لقاطنيها انطلاقًا من خبرة مباشرة امتلكها الكاتب من العيش داخل المكان.

وانتهى مكاوي سعيد من تأليف الكتاب قبيل وفاته بأيام وراجع مسوداته الأخيرة مع الناشر، لكنه لم يتمكن من كتابة الإهداء، وأعد مقدمة كشف فيها أسرار ولعه بالمدينة وسر شغفه بالكتابة عنها، وقال إنه كتب الكتاب "امتنانا لهذه البقعة المباركة، التي عشنا فيها وتنسمنا نسيمها وارتوينا من عشقها وعاصرنا تحولاتها وتأسينا على ما يجري لها".


نال الراحل العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في القصة، وجائزة اتحاد الكتاب، وجائزة ساويرس، فضلًا عن جائزة سعاد الصباح التي نالها في بداية حياته الأدبية منتصف الثمانينيات. وصدر كتاب "القاهرة وما فيها" في طبعة فاخرة من 488 صفحة، وتضمن صورة شخصية للمؤلف على الغلاف الأخير مهداة من الفنان عماد عبد الهادي.

ترشيحاتنا

النتائج الكاملة بالدقهلية: 1631962 صوتا للسيسي مقابل 38737 لموسى بالدقهلية

شاهد.. بلقيس في أحدث جلسة تصوير

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

مؤشرات أولية.. السيسي 20 مليونا و834 ألفا و656 صوتا بـ26 محافظة وموسى 608 آلاف

حسام غريب: أتمنى انتهاء أزمة نادي الزمالك.. وخالد عبدالعزيز وقف بجانبي

سعفان الصغير لـ«مدحت شلبي»: «أنت راجل عجوز سيب عواد في حاله» ..فيديو

موسى مصطفى موسى: أنا بالمركز الثاني في كل الأحوال .. فيديو

خالد الغندور: نجل مدرب الزمالك ينضم لستوك سيتي برفقة رمضان صبحي.. فيديو

شريف عامر يعتذر لعميد هندسة الزقازيق بسبب واقعة الرشوة ..فيديو

السيسي يحصد 18 مليونا و284 ألفا بنتائج 25 محافظة بالمؤشرات الأولية.. وموسى 566532.. الشرقية تتصدر بمليون و768 ألفا والإسكندرية بالمركز الثاني

أحمد موسى: «صدى البلد» قناة الشعب والمساند للدولة بلا مصالح ..فيديو

السيسي يتقدم في انتخابات 15 مايو ويحصد 25746 ألف صوت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

«الأرصاد» تحذر.. انخفاض شديد بدرجات الحرارة وسقوط أمطار وعواصف رعدية

نتائج 21 محافظة بالانتخابات الرئاسية.. السيسي يكتسح بالمؤشرات الأولية.. المنوفية تتصدر العرس الانتخابي وموسى بالمركز الثاني

«بسبب حبهم للرئيس».. مواطنون وقعوا في فخ بطلان الأصوات ..صور

أحمد موسى يفقد أعصابه على الهواء بسبب مانشيت إحدى الصحف المصرية .. فيديو

تعرف على النتيجة النهائية لمحافظة المنوفية بالإنتخابات الرئاسية

نص رسالة تركتها سيدة للسيسي داخل صندوق الاقتراع بلجنة في قليوب

خالد الغندور: البدري يتساءل عن سبب عدم عودة عبدالله السعيد مع لاعبي المنتخب

مؤشرات أولية.. السيسي 20 مليونا و834 ألفا و656 صوتا بـ26 محافظة وموسى 608 آلاف

سعفان الصغير لـ«مدحت شلبي»: «أنت راجل عجوز سيب عواد في حاله» ..فيديو

السيسي يحصد 18 مليونا و284 ألفا بنتائج 25 محافظة بالمؤشرات الأولية.. وموسى 566532.. الشرقية تتصدر بمليون و768 ألفا والإسكندرية بالمركز الثاني

خالد الغندور يكشف عن حارس المنتخب الأساسى فى مونديال روسيا.. فيديو

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

فيديو

أحمد موسى إلى الرئيس السيسي: «مبروك تستحق 4 سنوات قادمة» ..فيديو
أحمد موسى: «صدى البلد» قناة الشعب والمساند للدولة بلا مصالح ..فيديو
أحمد موسى: الناخبون كان صوتهم عاليا واختاروا ما بين مصر والعدو ..فيديو
شاهد.. «قمحة» يوجه رسالة لكل من طالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية
قمحة: طبيعة المجتمع المصري في التصويت تأتي من الريف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ