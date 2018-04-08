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محافظات

محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط..شاهد

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:10 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء السبت، بجولة على عدد من كنائس المحافظة، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.شملت كنيسة الأنبا بيشوى وكنيسة سانت اوجينى.

وقدم المحافظ التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيام المجيد ، أعاده الله عليهم بالخير والبركات. مقدمًا خالص التهاني باسم أهالي المحافظة .

وأكد المحافظ أن تواجدنا جميعا اليوم الاحتفال بالعيد يدل على الاستقرار والوحدة الوطنية التي تعيشها مصر والتي تجمع جميع الأطياف تحت كيان واحد، وستظل دائمًا مصر هي رمز المحبة والسماحة في جميع اﻷديان ونسيج وصف واحد رغم كيد الكائدين والحاقدين وأن مصر ستظل محروسة إلى يوم الدين.

وأكد المحافظ، خلال جولته بالكنائس، فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، والتى أصبحت نموذج يحتذى به للتعايش والتسامح في العالم كله، مشيرا إلى أن النسيج المصري نسيج فريد وقوي (مسلم - مسيحي - فرعوني) وفشل جميع أعدائنا في زعزعة تلاحمه.
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط..شاهد
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط..شاهد
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط..شاهد
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط..شاهد
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط..شاهد
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط..شاهد

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