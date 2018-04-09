تامر حسني: لي الشرف أن أكون أول فنان يقيم حفلا غنائيا بالسعودية ..فيديو

كشف الفنان تامر حسني، كواليس حفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية، قائلًا: "لي الشرف أن أكون أول فنان ومطرب يقيم حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية".





وأضاف "حسني"، في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "حب الناس لي في السعودية شرف عظيم لي ولكل الفنانين المصريين، وحب الشباب يعطيني طاقة إيجابية، وشعرت بأني أول مرة أغني لأن ذلك الحدث يتم إجراؤه لأول مرة".



