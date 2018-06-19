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فن

هبة مجدي: الأمومة جعلتني أكثر صبرا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
نورا نبيل
قالت هبة مجدي إن الأمومة غيرت حياتها بشكل كبير، مضيفة: "بعد وجود دهب في حياتي أصبحت أكثر مسئولية وأصبحت أكثر صبرًا كما أنني أميل في الوقت الحالي للبقاء في المنزل معها".

وأضافت لـ صدى البلد: "عائلتي تساعدني في الإعتناء بإبنتي خلال فترة غيابي وإنشغالي بالتصوير".

هبة مجدي خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل عوالم خفية وتعاونت من خلاله لأول مرة مع النجم عادل إمام وشارك في بطولة هذا العمل نخبة من الفنانين منهم مي سليم وبشرى ورانيا فريد شوقي .

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