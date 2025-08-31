محمد شحاتة خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن موقف اللاعب محمد شحاتة من الانضمام إلى معسكر الفراعنة المقرر في سبتمبر 2025، وذلك قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن القائمة.

وأكد المصدر، أن شحاتة لن يكون ضمن قائمة المنتخب في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، بسبب إصابة تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن مباراة فريقه أمام وادي دجلة.

وأوضح المصدر أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أثبتت إصابته في العضلة الخلفية، وتم التنسيق مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك بشأن حالته، ليتم اتخاذ القرار باستبعاده من المعسكر المرتقب.

ومن المتوقع أن تستدعي الإصابة غياب شحاتة لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، ما يعني أنه لن يكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يستعد للإعلان عن قائمة المنتخب خلال الساعات المقبلة، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.