الخطيب يلتقي مصيلحي وأبو سمرة خلال عزاء الجويني..صور

اجتمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مساء الجمعة، بكل من محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، ومحمد أبو سمرة، رئيس نادي الجياد، عقب انتهاء عزاء الكابتن إبراهيم الجويني، الذي أقيم مساء أمس بمسجد القائد إبراهيم، وسط الإسكندرية.



وعقب خروجهم سويا من العزاء دار حديث بين الكابتن محمد الخطيب ومحمد مصيلحي حول رفضهم لنظام قائمة الـ25 التي أقرها الاتحاد المصدري لكرة القدم، حيث أكد الخطيب على أنها ليست في مصلحة الأندية وتضر بالكرة المصرية.



وكان قد أقيم مساء اليوم، عزاء الكابتن إبراهيم الجوينى قد توفى أمس، الأربعاء، عن عمر ناهز الـ91 عاما بعد صراع مع المرض.



وكان إبراهيم الجوينى لاعبا فى صفوف النادى الأوليمبى، ثم رئيسا للنادى وساهم فى بنائه وحصد معه البطولات، كما عمل كحكم ومعلقا رياضيا، كما تقلد منصب وكيل اتحاد الكرة المصري عام 1981 ثم رئيس مؤقت للاتحاد عام 1988.



من جانبه قرر النادي الأوليمبي إعلان الحداد وتنكيس الأعلام حدادا على روح الفقيد لمدة 12 ساعة.