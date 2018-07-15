شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان تجمعه بالعاهل الأردني

نشر الحساب الرسمي "دارة الملك عبد العزيز" وهي مؤسسة للأبحاث، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجمعه بالعاهل الأردني الملك حسين بن طلال.



وأضافت الدارة أن الصورة التقطت عام 1953 خلال مأدبة بمناسبة زيارة الملك حسين إلى المملكة العربية السعودية.



وأشارت إلى أن الملك سلمان الذي تمت مبايعته عام 2015 بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، كان يبلغ حينها من العمر 18 عاما.



