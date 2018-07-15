السفارة السعودية تكشف عن أكثر دول يدعمها مركز الملك سلمان

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن اليمن تصدرت قائمة الدول الأكثر رعاية من جانب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بعدد مشاريع بلغ في نهاية يونيو الماضي 269 مشروعًا، بقيمة تخطت المليار و621 مليون دولار، بحسب المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة.



وأضافت الصحيفة، أن المكتب الإعلامي أشار في بيان إلى تنوع المشاريع التي ينفذها المركز لتغطي مجالات عدة أبرزها الصحة 99 مشروعًا، الأمن الغذائي 62 مشروعًا، التعافي المبكر 19 مشروعًا، دعم العمليات الإنسانية 18 مشروعًا، وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، وزع المركز 70 ألف أضحية في محافظات المهرة، شبوة، حضرموت، صنعاء، الجوف، مأرب، بتكلفة تخطت 13 ونصف مليون دولار، فضلًا عن توزيع 70 ألف سلة غذائية، وما يزيد على 32 ألف وجبة جاهزة في محافظات صعدة وحجة بتكلفة بلغت 3.774 مليون دولار.



وأوضح البيان، أن المركز ساهم بالمشاركة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الغذاء العالمي، والمنظمة الدولية للهجرة، في دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، بمبالغ مالية تجاوزت قيمتها 32 مليون دولار، وفي مجال الإيواء، ساهم المركز بمشاركة المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 بمبالغ تجاوزت 25 مليون دولار، وفي مجال التعافي المبكر بتكلفة قيمتها 51 مليون دولار، وفي مجال التعليم بـ5 ملايين دولار، وفي مجال التغذية بتكلفة 34 مليون دولار.



وأكد أن المركز ينفذ مشروع إزالة الألغام من الأراضي اليمنية بتكلفة 40 مليون دولار، فضلًا عن مشاركة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، بتكلفة تتجاوز 5 ملايين دولار.