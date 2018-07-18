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فن

عرض فيلم كارما لخالد يوسف بافتتاح مهرجان وهران

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:09 م
صدى البلد
محمد نبيل
كشفت إدارة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، عن عرض فيلم كارما للمخرج خالد يوسف فى افتتاح الدورة الحادية عشرة، التى ستقام في الفترة من 25 إلى 31 من يوليو الحالى، والتى تشهد مشاركة مصرية مميزة على مستوى مشاركات الأفلام في أقسام المهرجان المختلفة.

كما أعلن محافظ وهران عن تكريم الفنان محمد هنيدى على مجمل أعماله الفنية السينمائية التي أثرت بالكثير في قيمة ومستوى الأفلام العربية خلال السنوات الماضية. 

يذكر أن محمد هنيدي نافس في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «أرض النفاق»، وتم عرضه على عدد من القنوات الفضائية في الوطن العربي، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.

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