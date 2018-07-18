عرض فيلم كارما لخالد يوسف بافتتاح مهرجان وهران

كشفت إدارة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، عن عرض فيلم كارما للمخرج خالد يوسف فى افتتاح الدورة الحادية عشرة، التى ستقام في الفترة من 25 إلى 31 من يوليو الحالى، والتى تشهد مشاركة مصرية مميزة على مستوى مشاركات الأفلام في أقسام المهرجان المختلفة.





كما أعلن محافظ وهران عن تكريم الفنان محمد هنيدى على مجمل أعماله الفنية السينمائية التي أثرت بالكثير في قيمة ومستوى الأفلام العربية خلال السنوات الماضية.



