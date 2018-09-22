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شباب رومانيا يروج لـ منتدى العالم 2018 بشرم الشيخ

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:51 م
شباب رومانيا يروج
شباب رومانيا يروج لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ
محمد عبد المنعم
يواصل الشباب من مختلف دول العالم ترويجهم لمنتدى شباب العالم المزمع عقده في مدينة السلام شرم الشيخ نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمنتدى على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صورا لعدد من الشباب من دولة رومانيا وهم يروجون للمنتدى ويحثون أقرانهم للتسجيل والمشاركة فى فعالياته.

وتواصل الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" توجيه الدعوة للشباب من مختلف بلدان العالم للتسجيل من أجل المشاركة في فعاليات المنتدى، حيث قالت الصفحة: "لا تفوت فرصة الانضمام للشباب من حول العالم للمشاركة بأفكارك في 2018".

ويلقي المنتدى تفاعلا كبيرا من الشباب من مختلف دول العالم مع حملات الترويج للمنتدى، وذلك لما لمسه الشباب من نجاح كبير للمنتدى الذي عقد نوفمبر الماضي تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد مشاركة ما يزيد على 3 آلاف مشارك يمثلون مختلف جنسيات العالم.

وكان الترويج لمنتدي شباب العالم قد بدأ خارجيا من خلال مؤتمر Euroasia المقام في مدينة اورينبرج بروسيا، روّج شباب حملة التسويق الدولية للمنتدي وتحدثوا عن موضوعاته مع حضور المؤتمر.

كما وجه الشباب الدعوة للحضور للتسجيل في المنتدي وزيارة مصر أرض السلام والحضارة.

وواصل فريق التسويق الدولي حملاته ، حيث زار فريق التسويق الدولي بدولة "الاكوادور"، جامعة اكوادور كأول جامعة تم تأسيسها وثانى أكبر جامعة لديهم.

وتحدث فريق التسويق الدولي من شباب الدولة، مع الطلبة عن مصر ومنتدي شباب العالم وفكرته ودعوتهم للتسجيل في المنتدى وزيارة مصر.

الجدير بالذكر أن شباب حملة التسويق اتفقوا مع إدارة الجامعة على تنظيم لقاء مع جميع الطلبة لتعريفهم بالمنتدي، كما تفاعلت أكثر من دولة أخرى مع التروبج للمنتدى منها الهند وبنجلادش واذربيجان.

ويشهد منتدى شباب العالم في نُسخته الجديدة، وجود فعاليات وجلسات وحلقات نقاشية بأسلوب جديد وعرض مختلف، حيث ستتنوع الجلسات بين "حلقة نقاشية ومائدة مستديرة وورش عمل"، بالإضافة إلى العروض البصرية المتمثّلة في الأفلام التسجيلية والقصيرة ومختلف وسائل وعروض التقديم.

ويطرح موقع المنتدى، الأجندة المبدئية لموضوعات الجلسات التي ستتم مناقشتها في المنتدى المقبل، والتي تدور حول 3 محاور رئيسية، كالتالي:

أولاً: محور السلام
وسيشهد مناقشة موضوعات مثل؛ بناء الدول والمجتمعات في مرحلة ما بعد الحروب والنزاعات، ودور قادة العالم في تحقيق السالم، وواجب المجتمع الدولي نحو تقديم المساعدات الإنسانية، وسبُل مواجهة الإرهاب والتطّرف الفكري، والشراكة الأورومتوسطية.

ثانياً: محور التنمية
وسيتم فيه طرح موضوعات تتعلّق بأمن الطاقة، والأمن المائي، تمكين ذوي الاحتياجات، قوة العمل التطّوعي في بناء المجتمعات، وأجندة أفريقيا 2063.

ثالثا: محور الإبداع
وسيجري خلاله استعراض موضوعات هامة تتضمن؛ مواقع التواصل الاجتماعي وحماية الخصوصية، المواطنة الرقمية، دور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات، ُسبُل بناء قادة المستقبل، وسُبل تقليص فجوة العمل بين الجنسين.

والجديد هذا العام، وجود "نموذج ُمحاكاة القمة الأفريقية العربية"، وهي عبارة عن قمة إقليمية تُعقد على هامش فعاليات المنتدى، والتي تأتي تنفيذًا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي المنعقد في مايو 2018 في إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2017.

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