روسيا تنسحب من مشروع فضائي مع أمريكا.. لهذا السبب

قال مسئول روسي، اليوم السبت، إن بلاده قد تخرج من مشروع لبناء محطة فضائية تتحرك في مدار حول القمر مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لأنها لا ترغب في لعب "دور ثانوي".



كانت روسيا قد اتفقت العام الماضي على العمل مع ناسا بشأن خطط لبناء محطة (ديب سبيس جيتواي) التي ستدور حول القمر وستصبح منصة انطلاق مهمات في المستقبل.



لكن ديمتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) قال إن روسيا قد تنسحب من البرنامج المشترك وتقترح مشروعا لبناء محطة فضاء خاصة بها تدور حول القمر.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله "لا يمكن لروسيا الاتحادية أن تحتمل لعب الدور الثانوي".



والعلاقات متوترة بين موسكو وواشنطن منذ عام 2014 بسبب قرار روسيا ضم شبه جزيرة القرم إليها واتهامها بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.