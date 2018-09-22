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أخبار العالم

شاهد .. فيضانات كارثية تجتاح تونس وتدمر المنازل والسيارات

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:40 م
فيضانات تونس
فيضانات تونس
رحيم يسري
شهدت محافظة نابل شمال شرق تونس، اليوم السبت، فيضانات كارثية أدت إلى غرق عشرات السيارات والمنازل، إضافة إلى خسائر مادية طالت البنية التحتية، وسط توقعات بسقوط كميات أخرى من الأمطار، بحسب وسائل إعلام محلية.

وطالب السكان من السلطات التدخل وتقديم المساعدات العاجلة، بعد ارتفاع منسوب المياه ودخولها إلى المنازل والمحلات التجارية وتعثر الحركة بالطرقات.

وتشهد تونس طقسا غير مستقر منذ أيام، أدى إلى هطول الأمطار بكميات هائلة على كافة مناطق البلاد، نتج عنها وفاة فتاة منذ يومين بمحافظة صفاقس جنوب شرق البلاد.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، أن شخص توفي اليوم بعد أن جرفته السيول في منطقة بير مروة في نابل، إثر التقلبات المناخية وتهاطل الأمطار بكميات هامة بالجهة.

وبينت مقاطع فيديو الآثار المدمرة للفيضان التي أغرقت عددا هائلا من السيارات والمنازل والطرق.

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