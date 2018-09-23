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مرأة

ستخدام مدرات البول كوسيلة لإنقاص الوزن يسبب كارثة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 06:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أصبح الكثير من السيدات لديهم هوس إنقاص الوزن الزائد والشعور الدائم بفكرة التخلص من السمنة ،لذلك يلجأ الكثيرات إلى تناول مدرات البول لغرض إنقاص الوزن سريعا اعتقادا منهم أن أجسامهم مليئة بماء زائد يسبب فى زيادة الوزن .

ففى إطار هذا السياق، أكد الدكتور عبد الرحمن عبد الكريم شمس، أخصائي تغذية سباحين على عدم جواز استخدام مدرات البول كوسيلة لإنقاص الوزن لأنها تؤدى إلى نقص الوزن عن طريق تجفيف الأنسجة الدهنية التي تحتوي على 70% ماء .

وأشار "شمس" إلى أن نقصان أكثر من 3% من وزن الجسم خلال 24 ساعة يؤدي إلى تقلصات في الأرجل والمعده ونقص جوهري في السوائل والأملاح العامة المسئولة عن كهرباء العضلات.

وأوضح " أخصائى التغذية " أن كهرباء العضلات أى حساسية الجهاز العصبي عبارة عن انقباضات ونشاط عضلي عشوائي ومن نتائج استخدام مدرات البول لفقدان الوزن أنها تؤدى إلى تعطل جهاز ضبط حرارة الجسم و اضطرابات معدل ضربات القلب وأغلب هذا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

ونصح "شمس" باستخدام الأطعمة والمشروبات الطبيعيه لفقدان الوزن والبعد التام عن مدرارت البول لإنقاص الوزن.

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