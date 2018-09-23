كيف تختارين الزيت المناسب للقلي والطهي

لا تعرف الكثيرات كيفية اختيار الزيت المناسب للطهي، سواء كان للقلي أو للخبز. ومع انتشار أكثر من نوع في السوق سنساعدك على اختيار الزيت المناسب لكِ.



ويعد الدخان الذي يتصاعد من الزيت عند التسخين هو النقطة الفاصلة للتعرف على النوع المناسب للاستخدام، لاسيما وأن الدخان يتصاعد من الزيت عند درجة حرارة معينة، عندما تبدأ الدهون في الذوبان، وقتها تشتمين رائحة نفاذة. ويترتب على اختيارك النوع المناسب من الزيت للقلي تجنبك الحصول على طعام مذاقه محروق، أو رائحته كريهة.



وبحسب ما ذكره موقع "أل رسيبيز" فإن كل زيت يختلف عن الآخر في نقطة تصاعد الدخان، والسبب يرجع إلى مكوناتها والطريقة التي تم تكريره بها. وتتمتع الزيوت المكررة مثل الكانولا أو القرطم بتصاعد الدخان عند درجة حرارة عالية وبعمر تخزيني أطول ونكهة أقل، ولهذا يطلق عليها لقب الزيوت المحايدة، وهي الأفضل للقلي والتحميص.



أما الزيوت الأقل تكريرًا مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند، فلها عمر تخزين أقصر، ولها نكهة مميزة، ويفضل استخدامها في الطبخ أو الخبز.



وعند قلي الطعام، يجب أن تختاري زيتا ذا نقطة تصاعد دخان أعلى من 375 درجة فهرنهايت، أما المستخدمة في الطبخ فيفضل أن تكون درجة حرارة تصاعد دخانها أقل من هذه الدرجة.



أفضل 6 زيوت للقلي:

زيت الأفوكادو.. نقطة تصاعد الدخان عند درجة حرارة 520 فهرنهايت.

زيت الزيتون الخفيف.. نقطة تصاعد الدخان عند درجة حرارة 465 فهرنهايت.

زيت فول السوداني.. نقطة تصاعد الدخان عند درجة حرارة 450 فهرنهايت.

زيت عباد الشمس.. نقطة تصاعد الدخان عند درجة حرارة 450 فهرنهايت.

زيت الذرة.. نقطة تصاعد الدخان عند درجة حرارة 450 فهرنهايت.

زيت الكانولا.. نقطة تصاعد الدخان عند درجة حرارة 400 فهرنهايت.



وهناك بعض الزيوت في القائمة السابقة نادرة الوجود في الأسواق العربية وباهظة الثمن، لذلك سيكون الخيار الأقرب إليكِ هو زيت عباد الشمس أو الذرة أو الفول السوداني أو الزيتون.



أفضل 4 زيوت للطهي:

زيت الزيتون الخام.. نقطة تصاعد الدخان عند درجة حرارة 375 فهرنهايت.

زيت جوز الهند.. نقطة تصاعد الدخان عند درجة حرارة 350 فهرنهايت.

زيت السمسم.. نقطة تصاعد الدخان عند درجة حرارة 350 فهرنهايت.

الزبدة.. نقطة تصاعد الدخان عند درجة حرارة 350 فهرنهايت.