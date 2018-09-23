محافظ القاهرة يفتتح مدرستى النصر والسلام بالزاوية ويشارك الطلاب تحية العلم

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مدرستي النصر والسلام بحي الزاوية الحمراء، برفقة محمد عطية مدير التربية والتعليم.



وشارك المحافظ الطلبة تحية العلم، كما تفقد فصول المدرستين والملاعب والحدائق الخاصة بهما.



وأضاف المحافظ أن العام الدراسى الجديد يشهد انضمام 7 مدارس جديدة للعملية التعليمية، بتكلفة تقدر بنحو 99 مليون جنيه.



وأضاف عبد العال أن المحافظة تنتهج استراتيجية للتوسع فى إقامة المنشآت التعليمية وتطوير المدارس على مستوى الأحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.



وأوضح المحافظ، أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة، بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائيًا ودعمها بالأجهزة التى تساعد على تيسير العملية التعليمية بالتوازى مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها.



ومن المقرر أن يستكمل المحافظ جولته بتفقد المدرسة اليابانية جاردنيا 1 بمنطقة الغابات المتحجرة في التجمع الخامس ومدرسة المحمدية الرسمية للغات الحلمية الجديدة شارع أحمد عمر إدارة وسط القاهرة.