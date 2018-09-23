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حوادث

السجن المشدد 15 سنة لـ66 متهما فى أحداث العدوة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:03 م
متهمي العدوة - أرشيفية
متهمي العدوة - أرشيفية
قضت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن المشدد 15 سنة لـ66 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف العدوة".

كما قضت بالمؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و63 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف العدوة".

وكانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، قد شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

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