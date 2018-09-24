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محافظات

التفتيش على 21 منشأة غذائية بالشرقية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
قال ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بالديوان العام بالشرقية، إنه تم التفتيش على ٢١ منشأة غذائية بمراكز الزقازيق (حي أول) وههيا وفاقوس بمعرفة لجنة الأغذية بالديوان العام لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار الشناف الى أن الإدارة أصدرت الرأي البيئي في المشروعات الخاصة بجهاز شئون البيئة وإعطاء التصاريح اللازمة لإقامة ٦ مشاريع مختلفة مستوفاة للإشتراطات البيئية وجار إستيفاء الأوراق لـ4 مشاريع أخرى للحصول على الترخيص، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من استخراج ٨ تصاريح لمحطات محمول بنطاق ( مركز الزقازيق - منيا القمح - أبو حماد – بلبيس - صان الحجر) وذلك بعد إجراء المعاينات بمعرفة لجان شئون البيئة المحافظة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارة الإتصالات ووزارتي الصحة والسكان والبيئة.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تفعيل دور لجان التفتيش بإدارة شئون البيئة بالديوان العام وشن حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية بنطاق دائرة المحافظة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك في إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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