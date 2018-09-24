ضبط مصنعي جبن وحلويات مجهولة المصدر بالقليوبية..صور

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات برئاسة اللواء طارق الجبالى، مدير الإدارة، حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين بالقليوبية، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الجبن الرومى (مجهول المصدر)، وآخر لإنتاج الحلويات الشرقية.



تلقى اللواء هشام عبدالغفار، مدير المباحث، إخطارا من العقيد محمد المحاريق، رئيس مباحث مسطحات القليوبية، بنتائج الحملة التى تزامنت مع بدء العام الدراسى الجديد للحفاظ على حياة التلاميذ وطلاب المدارس، حيث تم ضبط مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية والذى يمتلكه "ع أ"، ويعمل بدون ترخيص بناحية بتمدة مركز بنها، وتم ضبط 800 كجم جلاش تحت التجهيز، و 800 كجم جلاش منتج نهائي، و400 كجم عجائن معدة للتصنيع وتم تحرير المحضر اللازم واتهام صاحب المصنع بإدارة منشأة دون تراخيص مزاولة النشاط، ودون استخراج سجل بيئى، بالإضافة إلى عدم الالتزام باستصدار شهادات صحية للعاملين لديه .. وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة.



كما تمكنت الحملة التى قادها العقيد محمد المحاريق، رئيس مباحث مسطحات القليوبية، من ضبط مصنع آخر لإنتاج الجبن الرومى وخط إنتاج كامل، بمنطقة كفر العرب بمركز بنها، وتبين أن مالكه يدعى "م ص"، وبتفتيش المصنع تم ضبط 1200 كجم جبن رومى، و200 كجم لبن حليب، و200 كجم ملح طعام مجهول المصدر، وتحرر المحضر اللازم وتم توجيه تهمة إدارة منشأة دون تراخيص مزاولة النشاط، ودون استخراج سجل صناعى، وسجل بيئى .. تم التحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة