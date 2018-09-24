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أخبار البلد

اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي للمحامين فى الغردقة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
حمادة خطاب

أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل مؤتمرها السنوى العام، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال الفترة من 24 لـ27 سبتمبر الجارى، بمدينة الغردقة تحت شعار «الوطن- المحاماة.. بناء وتنمية واستقلال».

وذكرت النقابة، فى بيان، أمس، أن الجلسة الافتتاحية ستنعقد مساء اليوم، فيما تنطلق فعاليات اللجان على مدار اليومين التاليين على فترتين، صباحية ومسائية، حيث يضم المؤتمر 10 لجان، تناقش «المشكلات المهنية أمس واليوم»، والإدارات القانونية، ومشكلات الوطن العربى، ومعهد المحاماة الواقع والتطوير، وآفاق الاستثمار، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، وكفالة حق الدفاع ووسائل التفعيل، والثقافة القانونية وتطوير الخطاب المهنى، وتقييم الأداء النقابى إيجابيات وسلبيات، والرؤية الجديدة لضوابط القيد والتجديد.

وتتضمن فعاليات اليوم الثانى جلسة نقاشية ولقاء مفتوحا مع «عاشور»، بالمسرح التابع لمحافظة البحر الأحمر، بينما يتم عقد الجلسة الختامية بعد غدٍ لعرض توصيات المؤتمر.

من جانبه قال خالد أبو كريشة، الأمين العام للنقابة، إن عمل اللجان العشر سيوضع على طاولة مجلس النقابة كمطالبات للعمل على تنفيذها، مشددًا على أن النقابة ستعلن عن العديد من المشروعات التى تقوم بها لصالح الأعضاء وستوضح ما قامت به من مجهودات بخصوص تنقية الجداول.

وأضاف: «النقابة تقيم بناء جديدًا بنفس مكان مبناها التاريخى، تؤكد به مواصلة البناء واستكمال التطوير للمشروعات»، مشيرًا إلى أن اللجان ستناقش مشروعات الخدمة الصحية واستنهاض ضمانات حق الدفاع الملائم لسيادة القانون، وستناقش كذلك معهد المحاماة ودوره فى تعزيز التواصل بين الأجيال وضرورة مساهمة أساتذة المهنة الكبار فى تأهيل المحامين الشباب للعمل، وترسيخ القيم المتوازنة، بالإضافة إلى المعاناة التى يواجهها المحامون.

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