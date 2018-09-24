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6 نجمات خطفن الأنظار بـ الجامبسوت على السجادة الحمراء في الجونة.. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:02 م
النجمات في الجونة
النجمات في الجونة
رشا عوني
بعيدًا عن الفساتين الناعمة والأنيقة، بدأت النجمات في اختيار ستايلات جديدة ومميزة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية والذي بدأ يوم الخميس الماضي.

وبعد أن خطفت النجمات الأنظار بفساتينهن المميزة والأنيقة وتنافسن على أجمل إطلالة، بدأن في الظهور باستايل الجامبسوت، وكانت أول من ارتدته في حفل افتتاح المهرجان، النجمة المغربية سميرة سعيد التي تألقت بجامبسوت باللون الأبيض منحها إطلالة شبابية أنيقة.

وفي حفل الافتتاح أيضًا ظهرت الفنانة رانيا منصور وهي ترتدي جامبسوت لامعا بالبينك كشف عن رشاقتها وأنوثتها، حيث التقطت صورا مميزة برفقة شقيقتها التوأم على السجادة الحمراء.

وفي اليوم الرابع للمهرجان، ظهرت النجمة شيرين رضا بجامبسوت أحمر زادها جمالًا، كما تألقت النجمة نور في جامبسوت باللون الأحمر لتتشابه هي وشيرين رضا بنفس الإطلالة واللون.

واختارت النجمة الأردنية صبا مبارك نفس الاستايل أيضًا للتألق بجامبسوت سادة باللون الأبيض لتتشابه مع إطلالة سميرة سعيد.

أما النجمة منى زكي فقد اختارت نفس الاستايل لكن على طريقتها الخاصة، فقد تألقت أول أمس بجامبسوت أسود مزين بالفضي على الصدر والأكتاف، منحها إطلالة مختلفة عن الفساتين.
6 نجمات خطفن الأنظار بـ الجامبسوت على السجادة الحمراء في الجونة.. صور
6 نجمات خطفن الأنظار بـ الجامبسوت على السجادة الحمراء في الجونة.. صور
6 نجمات خطفن الأنظار بـ الجامبسوت على السجادة الحمراء في الجونة.. صور
6 نجمات خطفن الأنظار بـ الجامبسوت على السجادة الحمراء في الجونة.. صور
6 نجمات خطفن الأنظار بـ الجامبسوت على السجادة الحمراء في الجونة.. صور
6 نجمات خطفن الأنظار بـ الجامبسوت على السجادة الحمراء في الجونة.. صور
6 نجمات خطفن الأنظار بـ الجامبسوت على السجادة الحمراء في الجونة.. صور

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