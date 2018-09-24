بالإسباني والإنجليزي.. أغنية جديدة لـ دعم محمد صلاح قبل ساعات من حفل الأفضل في العالم.. فيديو

أطلق مجموعة من محبي النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أغنية جديدة باللغتين الإنجليزية والإسبانية، تعبيرا منهم عن حبهم في الفرعون المصري، المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم.



وحملت الأغنية اسم "we supporting mo salah"، وتم إطلاقها قبل ساعات من الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي يتنافس فيها صلاح مع لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي.



الأغنية من ألحان وليد مصطفى، ومن توزيعه مع ماورو تونديني، وتم تسجيلها في ستوديو بومبك ميلانو بإيطاليا.



كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية لهاني مصطفى، وبالإسبانية لوليد مصطفى، وكورال رابطة محبي محمد صلاح في إيطاليا، ممدوح الغلبان وإسلام السنوسي وأحمد سالم ومحمد العربي.



ومن جانبها قال السنوسي والغلبان مؤسسا رابطة محبي صلاح في إيطاليا، إنهم يحلمون باليوم الذي يفوز به الفرعون المصري بجائزة الأفضل في العالم، مشددان على أنهما يفتخران به في كل مدينة يذهبان فيها خلفه في كافة الملاعب الأوروبية.