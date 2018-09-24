تحت السيطرة.. جديد أروى على الشاشة الصغيرة.. فيديو

بعد سلسلة من النجاحات في عالم البرامج التليفزيونية، تعود النجمة أروى إلى الشاشة الصغيرة في "تحت السيطرة" وهو برنامج فيه الكثير من الأفكار الجديدة، يندرج تحت خانة البرامج الحوارية القوية غير التقليدية، ويجمع بين إثارة برامج المسابقات وتشويق البرامج الحوارية وتستضيف أروى فيه باقة من ألمع نجوم العالم العربي.



تُشَكل كل حلقة رحلة في عالم الضيف يكشف خلالها عن مدى سيطرة الضيف على حياته الشخصية, والمهنية, والفنية ضمن قالب شيق وجديد.



البرنامج من إنتاج شركة أيدييز تي في بروداكشن التي تحرص دائمًا على ابتكار البرامج النوعية.



"تحت السيطرة" سوف يُعرض في عدد من القنوات الفضائية في مصر ولبنان والعالم العربي. وبدأ بعضها مثل تلفزيون الجديد في لبنان بالحملات الإعلانية للبرنامج الذي ينتظره العديد من جمهور أروى ومحبي أسلوبها الشيّق في التقديم.



من ضيوف البرنامج النجوم راغب علامة، ، وائل جسار، حسن الرداد, دينا، وفاء عامر، ملحم زين، هالة فاخر, جمال العدل, وليد توفيق, وغيرهم من المشاهير.



"تحت السيطرة" محطة جديدة في حياة أروى المهنية بعد نجاحات عديدة حققتها في الغناء وتقديم البرامج التلفزيونية خلال السنوات الماضية ومنها "آخر من يعلم"، "خليها علينا" و"الليلة دي" الذي عُرض مؤخرًا على قناة .CBC.