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رياضة

محمد إبراهيم: تجاوزت في حق مرتضى واعتذرت خلال مباراة الزمالك والاتحاد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:49 ص
الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد السكندري
محمد رشاد
كشف محمد إبراهيم مدير الكرة السابق في الاتحاد السكندري، أنه تجاوز في حق مرتضى منصور رئيس الزمالك، أثناء طرده من مباراة الأبيض أمام زعيم الثغر الأخيرة في الدوري، والتي فاز بها أبناء ميت عقبة 5 / 1.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "عندما تعرضت للطرد من جانب الحكم إبراهيم نور الدين، وأثناء مغادرتي للملعب، طالبني مرتضى منصور أن أجلس بجواره لكني انفعلت وتلفظت بكلمة ما، لأني كنت غاضب جدًا، لكني حرصت على الاعتذار له".

وطُرد محمد إبراهيم في هذا اللقاء؛ إثر اعتراضه على أحد قرارات حكم المباراة.

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